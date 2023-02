Nachdem wir zwei Tage in Folge das Thema "Buy the Dip" mit entsprechenden Trades begleiten konnten, fand der DAX am Donnerstag zu alter Stärk zurück. Es gelang direkt am Morgen dieser Ausbruch, den wir in der Morgenanalyse vom 23.02.2023 skizziert hatten (Rückblick):

20230223 DAX Vorboerse

Selbige Erwartungshaltung stand auch im XETRA-Markt an und wurde erfüllt, als direkt zum Marktstart diese Linie und damit der Abwärtstrend gebrochen werden konnte:

20230223 DAX XETRA Wochenverlauf

Es folgten weitere Aufschläge bis hin zum Ausgangspunkt der Linie, die damit auch das Wochenhoch darstellten und somit einen ersten Widerstand dieser Bewegung. Damit ist der DAX noch nicht am "Zenit" der Chartdarstellung, sondern weiterhin in der Bewegungs-Range des Monats, jedoch schon sehr weit zur Oberseite hin gelaufen:

20230224 DAX Vorboerse

Per Schlusskurs wurde somit ein Pluszeichen erreicht und ein Ausrufezeichen in Richtung "Bären" gesetzt, die Aktienmärkte noch nicht abzuschreiben.

Das Schaubild der Börse Frankfurt mit den Tops und Flops der gelisteten Aktien im DAX40 ist hier zu sehen:

2023-02-23 DAX Boerse Frankfurt

Eine Belastung durch die weiterhin hohen Inflationsdaten, die aus Europa gemeldet wurden, fand nicht statt:

Verbraucherpreise EU bis 2023-02-23

Sahen wir auch in den USA eine solche Stabilisierung?

Dazu auch das Video von heute:

Wall Street Daten und weitere Quartalszahlen

Die Schlusskurse an der Wall Street waren durchweg positiv. Doch intraday gab es erneut einen Test der unteren Regionen. Nachdem Dow Jones und Nasdaq erst positiv starteten, ergaben sich erste Zeichen von Schwäche in der Wall Street Trading-Treff Session, die ich wie folgt handelte:

2023-02-23 Nasdaq Trading

Das GAP-close erfolgte wenig später und nach ihm auch ein Test der Unterstützung bei 12.000 Punkten, die wir schon am Mittwoch im Fokus gesehen hatten:

20230224 Nasdaq-100

Erst auf diesen Test folgte die Erholung, welche letztlich dann doch noch zum Plus an der Wall Street bei den Indizes führte:

2023-02-23 Wall Street Kurse

Magst Du diese Bewegungen mit Kommentierung live sehen? Für mein Trading am US-Markt habe ich Dir folgendes Angebot bereitgestellt:

Was steht heute auf der Agenda?

DAX-Ideen und Termine am 24.02.2023

Nachbörslich kamen dann noch diverse Zahlen, wie von Booking Holdings oder Block. Deren Reaktion liste ich hier mit auf und bespreche sie später im Livetradingroom mit Marcus Klebe zusammen:

2023-02-23 Booking Aktie

2023-02-23 Block Aktie Earnings

Für den DAX bedeutet dies eine nahezu unveränderte Eröffnung. Der Endloskontrakt ist an den Wochenhochs erst einmal gedeckelt, aber hat eine starke Aufwärtstendenz seit dem letzten Test der Support-Zone:

20230224 DAX Endloskontrakt Woche

Damit dürfte nach der gestrigen Kurslücke auch heute wieder ein GAP anstehen. Es gliedert sich dann fast nahtlos an die Bewegung der letzten Tage an:

20230224 DAX Xetra mittelfristig

Hält dieser Schwung auch zum XETRA-Start an, könnte dann die mittelfristige Abwärtstrendlinie heute zum Thema werden.

Es stehen noch einige Quartalszahlen an der Wall Street heute an:

20230219 Earnings Week

Nach dem BIP aus den USA gestern steht heute das BIP für Deutschland am Morgen auf der Agenda.

14.30 Uhr werden dann erneut Zahlen für Amerika veröffentlich. Die Privatausgaben und entsprechende Konsumausgaben als PCE Kerndeflator stehen im Fokus.

16.00 Uhr folgt das US-Verbrauchervertrauen, welches von der Universität Michigan zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wird.

Alle Termine von heute sind hier verzeichnet:

2023-02-24 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Dein Andreas Bernstein

Dein Andreas Bernstein

