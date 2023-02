Goldaktien geben nach

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bild.de: „In diesem Krieg bringen Waffen Frieden!“Stern.de: „Die USA warnen vor chinesischen Waffenlieferungen an Russland“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.297 Euro/kg, Vortag 55.396 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 21,26 $/oz, Vortag 21,57 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 947 $/oz, Vortag 953 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.372 $/oz, Vortag 1.408 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 83,01 $/barrel, Vortag 80,73 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,5 % auf 385,11 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,4 % auf 372,72 $. Bei den Standardwerten fällt Franco-Nevada 2,6 %. Bei den kleineren Werten geben Galiano 4,4 %, Equinox 4,0 % und Argonaut 3,8 % nach. Belo Sun können 7,7 %, Calibre 7,4 % sowie Osisko und Monument jeweils 5,3 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Abra 5,2 % sowie Coeur und Pan American jeweils 3,5 %. Metallic ziehen 11,6 %, Sierra 5,7 % und Bear Creek 4,8 % an.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala erholt sich 4,0 %. Gold Fields gibt 2,2 % nach.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Regis 4,8 %, Westgold 4,7 % und Red 5 um 3,7 %. Aurelia erholt sich 9,5 %. Bei den Explorationswerten geben Kingston 9,0 %, Bulletin 4,6 % und Castle 4,4 % nach. Legend zieht 4,2 % an. Bei den Metallwerten fallen Rio Tinto und Mincor jeweils 3,6 %. Paladin verbessern sich 4,2 % und Image 3,7 %.