Baustoffkonzern Holcim wächst weiter deutlich - Chefwechsel angekündigt

Zudem steht ein Wechsel an der Konzernspitze an. Verwaltungsratspräsident Beat Hess stelle sich der Hauptversammlung im Mai nicht zur Wiederwahl, teilten die Schweizer am Freitag in Zug mit. Konzernchef Jan Jenisch soll auf Hess folgen und dann vorübergehen beide Posten bekleiden, bis ein Nachfolger für den Chefposten gefunden ist. Der soll binnen zwölf Monaten bekannt gegeben werden.

Die Erlöse von Holcim stiegen 2022 um 8,8 Prozent auf 29,2 Milliarden Franken (29,5 Mrd Euro), wie der Konkurrent von Heidelberg Materials am Freitag in Zug mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) kletterte um drei Prozent auf 4,75 Milliarden Franken. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.