Erst die Wahl, dann die Reformen / Präsidentschaftswahlen in Nigeria Accra (ots) - In Nigeria finden am 25. Februar 2023 Präsidentschaftswahlen statt. Die größten Chancen auf das Amt haben letzten Prognosen zufolge Bola Tinubu von der regierenden All Progressives Party (APC), Atiku Abubakar von der Oppositionspartei Peoples Democratic Party (PDP) sowie Peter Obi von der Labour Party (LP). Obi gilt als Außenseiter, der jedoch insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung viel Zuspruch erhält.



Während Nigeria lange Zeit ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnete, stagnierte die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt. Notwendige Reformen müssen dringend angegangen werden: "Für die kommenden Jahre sagt der IWF ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 3 Prozent voraus. Das ist zu gering, um angesichts des Bevölkerungswachstums die Wirtschaft nachhaltig auf Wachstumskurs zu bringen", sagt Corinna Päffgen, Afrika-Expertin von Germany Trade & Invest (GTAI) in Ghana. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas steht laut Päffgen vor einigen Herausforderungen: "Eine dynamischere Entwicklung wird durch viele Faktoren gebremst. Dazu gehören unter anderem Wechselkursinstabilitäten und knappe Devisenverfügbarkeiten. Hinzu kommen die hohe Inflation, Infrastrukturdefizite, die allgegenwärtige Korruption und die in Teilen des Landes sehr prekäre Sicherheitslage. Diese Herausforderungen hat die amtierende Regierung nicht in den Griff bekommen. Der Wunsch nach spürbaren Veränderungen in der Bevölkerung ist entsprechend groß."