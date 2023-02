JPMORGAN stuft IAG Euro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat IAG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Die Übernahme der noch ausstehenden 80 Prozent an Air Europa sei für die Airline-Holding ein strategisch logischer Schritt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weitere offene Fragen sieht er aber hinsichtlich der finanziellen Aussichten von Air Europa, der Schulden, der Eingliederung in Iberia, der Synergien und der noch ausstehenden behördlichen Zustimmungen. Aus der Zeit vor der Corona-Pandemie könne IAG aber eine Erfolgsbilanz vorweisen, was Übernahmen angehe./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 22:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 1,900EUR gehandelt.