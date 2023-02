JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Zahlen für 2022 und einem Ausblick auf 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im laufenden ersten Quartal habe sich die Nachfrage nicht verbessert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des Chemiekonzerns dürften in diesem Jahr schwerpunktmäßig im zweiten Halbjahr anfallen. Die für 2022 vorgeschlagene Dividende von 3,40 Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung. Der Experte merkte an, dass das Unternehmen das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet habe. Er rechne nun in diesem Jahr nicht mehr mit dem Rückkauf von Aktien./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 01:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 01:43 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 51,51EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m