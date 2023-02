Diese Woche brachte etliche Milliarden-Deals im Lithium- und Batterie-Bereich. Für den Paukenschlag sorgte dabei General Motors. Der Autokonzern investiert gleich 650 Mio. US-Dollar in ein Projekt von Lithium Americas. Es könnte der Auftakt für eine Reihe von Direkt-Investments der Autoindustrie in die Lithium-Branche sein. Arcadia Minerals bspw. hat eine Absichtserklärung von der chinesischen multinationlen Gruppe HeBeiXinjian Construction CC erhalten. Es geht um die Abnahme von Tantal- und Lithiumprodukten sowie die Bereitstellung von Mitteln für den Bau der Tantal- und Lithiumanlage in Swanson (1)

In Norwegen ist die Elektroauto-Revolution bereits Realität geworden. Im vergangenen Jahr entschieden sich acht von zehn Käufern für ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb. Binnen einer Dekade ist der Anteil der Elektroautos somit von 2,9 auf 79,3 Prozent gestiegen. Schon im Jahr 2025 will das skandinavische Land keine Fahrzeuge mehr mit Verbrenner-Motor zulassen. Man hat gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen.

Doch auch in den großen Märkten bewegt sich derzeit viel. Das Jahr startete mit einer ganzen Reihe von Deals, die für Gesprächsstoff sorgen. So hat der koreanische Batterieriese Samsung SDI eine Vereinbarung mit Posco zur Lieferung von Kathoden-Material im Volumen von 33 Mrd. Dollar geschlossen. Zehn Jahr lang soll Posco liefern. Das Unternehmen hatte erst im vergangenen Jahr seine größte Anlage mit einer Kapazität von 90.000 Tonnen fertiggestellt.

In China, dem größte Elektroautomarkt der Welt, ist man derzeit noch ein wenig weiter als anderswo. Hier rückt immer mehr das Recycling der Elektroauto-Batterien in den Fokus. Und so hat sich Weltmarktführer CATL gerade verpflichtet, 3,5 Mrd. Dollar in eine Batterie-Recycling-Anlage im Süden des Reichs der Mitte zu investieren. Die Kapazität der neuen Anlage beträgt 500.000 Tonnen und würde die konzernweiten Möglichkeiten damit mehr als vervierfachen.

Für den Paukenschlag unter den Rohstofflieferanten sorgte unterdessen General Motors. Der traditionsreiche Konzern aus Detroit will 650 Mio. US-Dollar in Lithium Americas investieren. So sichert sich der Autobauer Teile der Produktion auf deren Thacker Pass-Mine in Nevada. Thacker Pass gilt als das größte Lithium-Vorkommen in den USA und als drittgrößtes der Welt. Im Rahmen der Vereinbarung investiert GM direkt in das Unternehmen und sichert sich Material für 1 Mio. Elektroautobatterien. Bis zum Produktionsstart auf Thacker Pass dauert es aber noch. Lithium Americas plant mit einem Produktionsstart in der zweiten Hälfte 2026.