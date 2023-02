BERENBERG stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Jahreszahlen von 140 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine besser als erwartet ausgefallene Profitabilität habe sich gepaart mit einem guten Cashflow, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kernbotschaft der Ergebnisse sei, dass sie die Schätzungen untermauerten, die Kapitalverteilung vernünftig sei und die Wachstumschancen sowohl bei neuen Energien als auch bei konventionellen Gasen intakt seien./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 18:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 149,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m