ChatGPT und Robo-Advice: VisualVest integriert KI in digitalen Kunden-Coach (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - VisualVest, Robo-Advisor und Plattform-Anbieter, hat als erster Robo-Advisor die von OpenAI entwickelte künstliche Intelligenz (KI) GPT-3 in sein Angebot integriert. Die auf dem GPT-Sprachmodell (Generative Pretrained Transformer) gestützte künstliche Intelligenz, die auch im Chatbot ChatGPT zum Einsatz kommt, liefert ab sofort Inhalte für den hauseigenen digitalen Kunden-Coach KuCo.



Der digitale Kunden-Coach KuCo ist ein Conversational Interface von VisualVest, das Anleger*innen Tipps und Hilfestellungen zu unterschiedlichen Themenbereichen der Geldanlage gibt. Nutzer*innen können hierfür vorgegebene Themen und Fragen wählen, KuCo liefert dann die Antworten.