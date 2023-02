Ein neues Gesicht für den PEUGEOT 508 Limousine, SW und PSE* (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - *Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT

508 in allen neuen Varianten noch nicht bestellbar.



PEUGEOT präsentiert mit dem neuen PEUGEOT 508, der in den Versionen Limousine,

SW und PEUGEOT Sport Engineered (PSE)* erhältlich ist, ein neues Außendesign.

(Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT 508 in allen neuen Varianten

noch nicht bestellbar.)



Die Frontpartie ist noch innovativer und dynamischer gestaltet und trägt das

neue Emblem der Marke. Der neue PEUGEOT 508 repräsentiert Modernität, indem er

das Kühlergrillmotiv vollständig in das Volumen des Stoßfängers integriert.





Diese Modelle verfügen über ein neues, charakteristisches Scheinwerfersystem mit3 Krallen an der Front. Sie sind in die schlanken LED- Matrix-Scheinwerfer mitihrem einzigartigen Design integriert, mit denen alle Versionen ausgestattetsind.Am Heck sind die neuen LED-Leuchten in das 3-Krallen-Design mit Blinkernintegriert.Matthias Hossann, Design Director von PEUGEOT: "Mit dem neuen Charakter desPEUGEOT 508 unterstreicht die Löwenmarke seine technologische Innovation und daskatzenhafte Design. Die schmalen Scheinwerfer und die 3-Krallen-Signatur sindTeil des Kühlergrills, der in den Stoßfänger übergeht. Dies sorgt für eineeinzigartige Frontpartie".Im Interieur des neuen PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW ist eine deutlicheAufwertung zu erkennen. Die verbesserte Qualität und Modernität zeigen sich beiden für die neue Polsterung verwendeten Materialien sowie in der neuen,optimierten Gangschaltung, die ein besseres Fahrerlebnis und mehr Ergonomiebietet.An Bord des neuen PEUGEOT 508 befindet sich das PEUGEOT i-Cockpit® mit neusterTechnologie. Dank des neuen PEUGEOT i-Connect® Advanced Infotainmentsystems miteinem 10 Zoll (25,4 cm) Bildschirm in höchster Auflösung, vernetzter Navigation,Spracherkennung in natürlicher Sprache, drahtloser Konnektivität und Updates"over the air".Der neue PEUGEOT 508 repräsentiert die hohe Qualität von PEUGEOT in Bezug aufFahrspaß und Komfort, ergänzt durch die Fahrassistenzsysteme, die für noch mehrSicherheit und Komfort. Dazu gehören: Das Nachtsichtsystem Night Vision, das beiNacht oder schlechter Sicht Tiere, Fußgänger oder Radfahrer vor dem Fahrzeugerkennt, teilautonomes Fahren der Stufe 2, bestehend aus der adaptivenGeschwindigkeitsregelung mit STOP & GO-Funktion und einem Spurhalteassistenten,HD-Kameras als Einparkhilfe, kontrollierten Fahrmodus mit 3 Modi (Normal,Komfort und Sport).Die Motorenpalette des neuen PEUGEOT 508 und des PEUGEOT 508 SW umfasst zweiaufladbare Hybridversionen, den neuen HYBRID 180* mit 132 kW (180 PS) und denHYBRID 225* mit 165 kW (225 PS).Zudem umfasst der neue PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW die beidenVerbrennervarianten: 1.2 l PureTech 130 EAT8* mit 96 kW (131 PS) und 1.5 lBlueHDi 130 EAT8* mit 96 kW (131 PS).*Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT 508 in allen neuen Variantennoch nicht bestellbar.Alle Motoren sind mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 ausgestattet.Der neue PEUGEOT 508 PEUGEOT Sport Engineered (PSE) Plug-In Hybrid mit 265 kW(360 PS)* und Allradantrieb ist das Aushängeschild der Neo-Performance.Phil York, Global Director Marketing und Kommunikation PEUGEOT: "Die Geschichtevon PEUGEOT ist untrennbar mit dem Motorsport verbunden, und unser Engagement inder World Endurance Championship (WEC) mit dem PEUGEOT 9X8 ist der Beweis dafür.Es ist klar, dass sich die Spielregeln geändert haben: Die Elektrifizierung istauch in der Welt des Rennsports zu einem Symbol für Modernität, Leistung undEffizienz geworden. Der neue PEUGEOT 508 PSE baut auf diesen Errungenschaftenauf und modernisiert gleichzeitig sein Design, sein Markenemblem und seinInfotainmentsystem."Mehr im Video: https://youtu.be/3KkPzjgAYrM1. Die KundschaftDer neue PEUGEOT 508 entspricht den Anforderungen der Kundschaft, die einFahrzeug mit einer sportlichen und dynamischen Silhouette suchen, das ein echtesFahrerlebnis bietet, ohne dabei Kompromisse bei Technologie und Konnektivitäteinzugehen. Die Menschen suchen umweltbewusstere Lösungen und nach effizientenMotoren und Fahrspaß. Der neue PEUGEOT 508 SW verbindet die Praktikabilitätseiner eleganten Silhouette mit seiner Familienfreundlichkeit für die jüngereKundschaft.2. Allure: eine dynamische und moderne SilhouetteDie Front des neuen PEUGEOT 508 wird durch die vollständige Integration desKühlergrills in den Stoßfänger modernisiert, wobei die sich entwickelnden Musterund die Verwendung von Karosseriefarben dieses neue Design noch unterstreichen.Das neue Wappen von PEUGEOT befindet sich in der Mitte des Kühlergrills, wobeidas Muster strahlenförmig von dieser Signatur nach außen verläuft.Auch die Frontpartie ist weniger vielschichtig gestaltet, was den modernen Looknoch verstärkt. Die Scheinwerfer verschwinden im Inneren des Kühlergrills undverleiht der Silhouette ein fließendes Aussehen.Bei der Version PEUGEOT 508 PSE* wechselt der Kühlergrill zwischen glänzendemund strukturiertem Schwarz, markant und katzenhaft. Der Kryptonit-Schriftzug mit3 Krallen steht allein am Ende der Motorhaube.Die serienmäßige LED-Matrix-Technologie optimiert das Design der Scheinwerfer,die noch schmaler sind, um einen katzenhaften Look zu unterstützen, dermarkanter ist als je zuvor. Die Scheinwerfer wurden in einem Stück entworfen undstellen eine technologische Errungenschaft dar, da sie die neue DRL-Signatur mit3 Krallen und einem 3D-Effekt integrieren, der für mehr Tiefe sorgt.Der neue PEUGEOT 508 basiert auf einem langen Radstand von 2,79 Meter und einerGesamtlänge von 4,75 Meter (Limousine) bzw. 4,79 Meter (SW), bei einer Breitevon 1,86 Meter mit eingeklappten Spiegeln.Seitlich wird die natürliche Ausstrahlung des neuen PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508SW durch ein neues Aluminiumrad namens EPHERRA mit einem Durchmesser von 18 Zoll(45,7 cm) und einem Rautenmuster, das Design und Effizienz vereint, verstärkt.Bei den 5-Speichen-Aluminiumrädern prangt mittig das neue Emblem von PEUGEOT,wobei die Radmuttern vollständig verdeckt werden.Die Front-, Seiten- und Heckplaketten des neuen PEUGEOT 508 sind moderner, mitneuer Typografie und in der neuen Farbe Basaltgrau.Am Heck ist die Lichtsignatur eine Neuinterpretation der Krallen-Form in einerhorizontalen und noch dynamischeren Version. Diese Full-LED-Technologie mitbewegten Blinkern ist serienmäßig für die gesamte Modellreihe.Das Emblem wurde durch einen dunklen, basaltgrauen Schriftzug "PEUGEOT" ersetzt,die sich über die gesamte Breite des schwarzen Mittelstreifens erstreckt. Diesträgt dazu bei, das Heck zu modernisieren und optisch zu verbreitern.Sieben Farben, darunter drei neue, werden für den neuen PEUGEOT 508 erhältlichsein.Neue Farben:- Okenit Weiß- Eclipse Blau- Titanium GrauWeitere Farben:- Selenium Grau (jetzt für alle Versionen erhältlich)- Artense Silber - Elixir Rot- Perla Nera SchwarzFür den PEUGEOT 508 PSE* stehen folgende Farben zur Wahl:- Okenit Weiß- Selenium Grau- Perla Nera SchwarzDer neue PEUGEOT 508 und 508 SW wird in drei Ausstattungsvarianten erhältlichsein:- Allure- GT- PSE, mit einem exklusiven Motor.3. Emotion hinter dem Lenkrad: das PEUGEOT i-Cockpit®Im Innenraum ist das PEUGEOT i-Cockpit® eines der markantesten Merkmale. Seiteinem Jahrzehnt wird es mit jeder neuen Generation weiterentwickelt undmodernisiert. Beim neuen PEUGEOT 508 setzt es mit einem neuenInfotainmentsystem, dem PEUGEOT i-Connect® Advanced, neue Maßstäbe in SachenErgonomie, Qualität, Funktionalität und Technologie.Das kompakte Lenkrad ist ein Merkmal des PEUGEOT i-Cockpit® und steigert denFahrspaß durch eine einzigartige Agilität und Präzision der Bewegungen. DasLenkrad trägt das neue Logo der Löwenmarke in der Mitte und beherbergt dieBedienelemente für das Multimediasystem (Radio, Telefon) sowie die Lautstärke-und Sprachsteuerung.Das digitale Kombiinstrument befindet sich in Augenhöhe direkt über dem Lenkradund verfügt über ein 12-Zoll-Display (30 cm). Das digitale Kombiinstrument kannvollständig individualisiert und personalisiert werden und verfügt über mehrereneue Anzeigemodi (TomTom® Connected Navigation, Radio/Media,Fahrerassistenzsysteme, Energieverbrauch usw.), die direkt vom Lenkrad ausgewechselt werden können.In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich der zentral fahrerorientierte10-Zoll-HD-Touchscreen (25 cm), der leicht in Richtung der Fahrenden zeigt undso die Fahrergonomie optimiert, dabei können Mitfahrende problemlos auf dasTouchscreen zugreifen.Unterhalb des mittleren Bildschirms befinden sich Tasten, die Abkürzungen zumHauptmenü, zu Klimaeinstellungen, Fahrerassistenzsystemen, Telefon, Medien undFahrzeugeinstellungen bieten.Die Mittelkonsole hat ein neues, elegantes Design mit einem neuen automatischenSchalthebel. Fahrende können die verschiedenen Modi desAchtgang-Automatikgetriebes EAT8 mit einer einzigen Berührung auswählen.Bei den Hybridmotoren dient die Bremstaste (B) zur Aktivierung der regenerativenBremsung. Beim Benziner wird sie durch die Taste Manual (M) ersetzt, mit der derGang manuell über die Schaltwippen hinter dem Lenkrad gewählt werden kann.Darüber hinaus gibt es einen Wahlschalter für die Fahrmodi, mit dem je nachMotorisierung zwischen verschiedenen Fahrmodi (Elektro, Eco, Hybrid, Normal,Sport und 4WD) gewählt werden kann. Der gewählte Modus wirkt sich auch auf dieHärte der geregelten Federung aus (Normal, Sport und Komfort), je nachVerfügbarkeit der Ausstattung.4. Emotion connected: das PEUGEOT i-Connect® Advanced SystemDer neue PEUGEOT 508 bietet ein vernetztes, ergonomisches Erlebnis, das sichnahtlos in die tägliche Nutzung einfügt. Das neue Infotainmentsystem ermöglichtes, nach Wunsch, das Beste aus der Welt des Smartphones und des Fahrzeugs zugenießen. Je nach eigenen Vorlieben in Bezug auf Anzeige, Atmosphäre undEinstellungen können diese eingestellt werden. Bis zu acht verschiedene Profilekönnen im System gespeichert werden.Die Mirror Screen-Funktion verbindet das Smartphone drahtlos mit demInfotainmentsystem (Wi-Fi-Technologie), und es ist möglich, zwei Telefonegleichzeitig über Bluetooth zu koppeln. Vier USB-Anschlüsse vervollständigen dasangeschlossene Gerät (zwei USB-C unter der Armlehne in Reihe 1 und 2 USB-A inReihe 2).Der zentrale 10-Zoll-Bildschirm (25 cm) ist mit mehreren Anzeigen, Widgets oderVerknüpfungen anpassbar und einfach zu bedienen, da er wie ein Tablet reagiert.Es ist einfach, von links nach rechts oder von oben nach unten durch die Menüszu navigieren, um Benachrichtigungen zu erhalten, oder mit 3 Fingern dieAnwendungsübersicht aufzurufen. Wie bei einem Smartphone kann man jederzeit zurHauptseite zurückkehren, indem man die Taste "Home" drückt.Am oberen Rand des Bildschirms zeigt ein permanentes Banner Informationen überdie Außentemperatur, die Klimaanlage, die Position in den Widgetseiten, dieVerbindungsdaten, die Benachrichtigungen und die Uhrzeit an.Der i-Connect Advanced von PEUGEOT ist mit einem leistungsstarken undeffizienten TomTom® Connected Navigationssystem ausgestattet. Für eine optimaleLesbarkeit kann die Karte auf einem zentralen Vollbildschirm angezeigt werden.Die Aktualisierung des Systems erfolgt "over the air", d.h. direkt durchÜbertragung der Daten über das Telekommunikationsnetz.Der Befehl "OK PEUGEOT" ist ein Spracherkennungsbefehl in natürlicher Sprache,um die Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Er ermöglichtZugriff auf alle Anfragenbezüglich der Infotainment-Funktionen.Um Anleitungen zur korrekten Nutzung zu geben und Fragen zu beantworten, enthältdas System On-Board-Dokumentationen und Tutorials.5. Technologische Emotion: FahrerassistenzsystemeAn Bord des neuen PEUGEOT 508 sorgt ein umfassendes Angebot anFahrerassistenzsystemen und Ausstattungen der neuesten Generation, gespeist ausden Informationen mehrerer Kameras und zahlreicher Radargeräte, für mehrSicherheit und Komfort beim Fahren, Manövrieren und Reisen.Zur umfangreichen Ausstattung: gehören- Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit STOP & GO-Funktion und einstellbaremAbstand zwischen den Fahrzeugen.- Automatische Notbremsung mit Kollisionswarnung: erkennt Fußgänger undRadfahrer bei Tag und Nacht, ab 7 km/h und bis zu 140 km/h.- Aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff.- Driver Attention Alert, der durch die Analyse von Mikrobewegungen des Lenkradseine eingeschränkte Aufmerksamkeit bei langen Fahrten und Geschwindigkeitenvon über 65 km/h erkennt.- Verkehrsschilderkennung mit erweiterter Erkennung und Anzeige vonVerkehrsschildern auf dem Kombiinstrument. Zusätzlich zu den üblichengeschwindigkeitsabhängigen Schildern werden auch Stoppschilder,Einbahnstraßenschilder und Schilder zu Beginn sowie Ende des Überholverbotserkannt.- Nachtsichtsystem Night Vision erkennt bei Nacht oder schlechter SichtLebewesen (Fußgänger/Tiere) vor dem Fahrzeug. Die Reichweite des Systemsbeträgt bis zu 200 Meter, über die Reichweite des Fernlichts hinaus, mit einerzentralen Infrarot-Sichtanzeige im digitalen Kombiinstrument, die sich direktim Blickfeld des Fahrers befindet.- Toterwinkelassistent: Überwachung des toten Winkels mit großer Reichweite.- Hochauflösende Kameras zur Einparkhilfe.- Spiegelindexierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs- LED-Matrix-Scheinwerfer für maximale Ausnutzung des Fernlichts, ohnevorausfahrende oder herannahende Fahrzeuge zu blenden.- Fernlichtassistent: Automatische Fernlichtumschaltung.- Kontrollierte Federung mit 3 Fahrmodi (Normal, Sport und Komfort).Weitere Ausstattungen machen die Nutzung des neuen PEUGEOT 508 noch einfacher:- Keyless Entry,- sensorgesteuerte Heckklappe,- beheizbare, vollständig entfrostbare Frontscheibe,- Perimeter, volumetrische Diebstahlwarnanlage mit Sicherheitsschlössern,- elektrische Feststellbremse,- Panorama Ausstell-/Schiebedach.6. Emotion im Straßenverkehr: FahrspaßMehr denn je liegt Fahrspaß in der DNA des neuen PEUGEOT 508, mit vorbildlicherStraßenlage, höchstem Fahrkomfort, exzellentem Fahrspaß und vereinfachtemHandling.Das Modell nutzt konsequent die Technologien und das Know-how der Marke:- Die Plattform sorgt für eine hohe dynamisch Qualität und trägt zu einemgeringeren Gewicht bei, was dem Verbrauch, der Sicherheit und den Leistungenzugutekommt.- Eine verstärkte Schweißtechnik der Karosserie unter Verwendung vonStrukturkleber, um die Steifigkeit zu erhöhen und eine bessere Haltbarkeit zugewährleisten.- Eine gefilterte vordere Federung, um eine optimale Straßenlage zugewährleisten.- Eine Mehrlenker-Hinterachse in Kombination mit einem variablen undkontrollierten Federungssystem mit den Modi Normal, Komfort und Sport.- Auf jeden Motor abgestimmte Federungseinstellungen, um den besten vertikalenKomfort zu gewährleisten und Fahrbahnunebenheiten auszugleichen.- Elektrische Servolenkung, die so kalibriert ist, dass sie in allenFahrsituationen ein sanftes/straffes Verhältnis gewährleistet und einoptimiertes Handling bietet.- Ein Wenderadius von 10,8 Meter von Bordsteinkante zu Bordsteinkante.- Die Reifengröße reicht von 17 bis 20 Zoll (43 - 51 cm).Für die Version PEUGEOT Sport Engineered (PSE)* haben die Ingenieure von PEUGEOTSPORT das Fahrwerk mit spezifischen Einstellungen angepasst, um ein hohes Niveauan Komfort und Handling zu erreichen:- Variable, optimierte Dämpfung mit 3 Modi (Komfort/Hybrid/Sport),- tieferes Fahrniveau, 24 mm breitere Spur vorne und 12 mm breitere Spur hinten,- vordere Bremsscheiben mit 380 mm Durchmesser und Vier-Kolben-Festsätteln,- Räder mit 20 Zoll Durchmesser (50, 8 cm) und Michelin© Pilot Sport 4S Reifen.7. Emotion an Bord: Wohlbefinden und KomfortDer neue PEUGEOT 508 bietet eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen, die esermöglichen, die Freude am Reisen und an der Mobilität voll auszukosten.Die Vordersitze sind besonders komfortabel und wurden von einer unabhängigendeutschen Vereinigung von Experten für Ergonomie und Rückengesundheit mit demAGR-Label (Aktion Gesunder Rücken e.V.) ausgezeichnet. Das Label würdigt sowohldie Ergonomie als auch den Verstellmöglichkeiten der Vordersitze.Die vorderen Sitze können auch mit einer elektrischen Verstellung mit zweimöglichen Memory-Einstellungen für die Fahrerinnen und Fahrer sowie einerpneumatischen Massage mit acht verschiedenen Programmen (darunter drei neue) undeiner Sitzheizung ausgestattet werden.Die Sitze wurden so konzipiert, dass die Qualität der verwendeten Materialienhervorgehoben wird. Zwei neue Polsterungen sind serienmäßig für dieAusstattungen Allure und GT erhältlich: Stoff/ Kunstleder "Falgo" in Schwarz mitZiernähten in "Quartz" für die erste Ausstattungsstufe und Alcantara®/Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in "Aikinite" für die GT -Ausstattung.Optional sind auch zwei Nappaleder-Ausstattungen (Mistral oder Rot) erhältlich,mit einem neuen geprägten Löwen in den vorderen Kopfstützen.Für die Variante PEUGEOT Sport Engineered gibt es eine spezielle Polsterung miteinem kryptonitfarbenen Signaturfaden, der auch das Armaturenbrett, dieArmlehnen und die Schaumstoffpolster der Konsole hervorhebt.Zwischen den Vordersitzen erstreckt sich die Mittelkonsole mit einem speziellenSteckplatz für das kabellose Aufladen von Mobiltelefonen. Der Rest der Konsoleist mit zwei Getränkehaltern mit großem Durchmesser ganz auf Stauraum undZweckmäßigkeit ausgerichtet. Unter der Armlehne befinden sich zweiUSB-C-Steckdosen (Laden/Daten) und bis zu 6,4 Liter Stauraum.In Reihe 2 befinden sich zusätzlich zwei USB-A-Ladesteckdosen im hinterenBereich der Mittelkonsole.Die neuen PEUGEOT 508 verfügen über eine zweiteilige Sitzbank (60/40), dieserienmäßig mit einer Durchlademöglichkeit ausgestattet ist. Im PEUGEOT 508 SWgibt es zwei Bedienelemente zum einfachen Umklappen der beiden Teile. DiesesSystem ist von den Seiten des Kofferraums aus leicht zugänglich.Das Volumen des Gepäckraums beträgt:- Für die Limousine: von 487 bis 1.537 Liter.- Für den Kombi: 530 bis 1.780 Liter.Für den Alltag ist der Kofferraum mit einer Steckdose von 12-Volt auf derrechten Kofferraumklappe, zwei LED-Leuchten, einem Netz und einem Gummiband zurAufbewahrung sowie Taschenhaken ausgestattet.Die Kofferraumklappe ist sensorgesteuert, um den Zugang zu erleichtern, denn sieöffnet sich automatisch:- indem ein Fuß unter den Stoßfänger gehalten wird,- durch Drücken der Taste auf dem Transponderschlüssel,- durch Drücken der externen Steuerung der Heckklappe,- oder durch Betätigung eines Druckknopfes am Armaturenbrett.Im Innenraum des neuen PEUGEOT 508 sorgt die blaue LED-Beleuchtung amArmaturenbrett, den vorderen Türverkleidungen und der Mittelkonsole für sanftesLicht und trägt zur eleganten Atmosphäre im Fahrzeug bei.Die 2-Zonen-Klimaautomatik trägt zum thermischen Komfort der Insassen bei. Umein gesundes Innenraumklima zu gewährleisten, ist der neue PEUGEOT 508 mit demAQS (Air Quality System) ausgestattet, das die Qualität der in den Fahrgastraumeintretenden Luft ständig überwacht und automatisch die Luftreinigung aktivierenkann.Das in Zusammenarbeit mit der französischen Audiomarke FOCAL® entwickelte FOCAL®Premium HiFi-System im neuen PEUGEOT 508 ist das Ergebnis mehrjährigenCo-Designs. Es umfasst zehn Lautsprecher mit exklusiven, patentiertenTechnologien:- 4 TNF-Aluminiumkalotten-Hochtöner,- 4 Tieftöner/Mitteltöner mit Polyglass-Membran und 16,5 cm TMD-Aufhängung(Tuned Mass Damper),- 1 Polyglass Zentralkanal,- 1 eiförmiger Power Flower(TM) Subwoofer.Die Lautsprecher sind mit einem 12-Wege-Verstärker mit 690 Watt angeschlossen(verstärkte Class-D-Technologie).Die Teams von PEUGEOT und FOCAL® haben gemeinsam an der individuellenPositionierung der einzelnen Lautsprecher gearbeitet, um allen Passagieren einbesonderes Klangerlebnis zu bieten. Die Klangbühne an Bord ist klar und präzise,die Klänge sind klar und detailliert, und die Bässe sind tief und kraftvoll. Derbrandneue Front-Optimized-Hörmodus bietet den Passagieren auf den Vordersitzenein sensationelles Erlebnis.8. Exzellenz und Effizienz: die MotorenZwei aufladbare Hybridmotoren (Zweiradantrieb) sind für die Limousine und dieKombi-Variante verfügbar:- Neuer Plug-In HYBRID 180 e-EAT8*: Zweiradantrieb / Kombination aus einem 110kW (150 PS) starken PureTech-Motor und einem 81 kW (110 PS) starkenElektromotor, gekoppelt mit dem Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8.- Plug-In HYBRID 225 e-EAT8* : Zweiradantrieb / Kombination aus einem 133 kW(181 PS) starken PureTech-Motor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor,gekoppelt mit dem Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8.Ein aufladbarer Hybridmotor mit Allradantrieb ist für die von PEUGEOT SportEngineered (PSE)* entwickelten Versionen des PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SWverfügbar:- PEUGEOT Plug-In HYBRID4 360 e-EAT8: Allradantrieb. Mit einer Kombination auseinem 200 PS (147 kW) starken PureTech-Motor und einem 81 kW (110 PS) starkenElektromotor in Verbindung mit dem Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8. Hintenbefindet sich ein 83 kW (113 PS) starker Elektromotor und einEnergiemanagement aus dem PEUGEOT 9X8.Die Li-Ionen-Batterie der Plug-In Hybride hat eine Kapazität von 12,4 kWh undeine Leistung von 102 kW. Es stehen zwei Arten von Ladegeräten zur Verfügung:ein 3,7 kW Einphasen-Ladegerät (serienmäßig) und optional ein 7,4 kWEinphasen-Ladegerät (serienmäßig für PEUGEOT Sport Engineered*).Die geschätzten Ladezeiten sind wie folgt:- Mit einer 7,4 kW Wall Box (32 A) und dem 7,4 kW Einphasen-Ladegerät an Bordkann eine vollständige Aufladung in 1 Stunde 40 Minuten erfolgen.- An einer verstärkten Steckdose (14A) und mit dem einphasigen 3,7 kWBordladegerät kann eine vollständige Aufladung in 3 Stunden 25 Minutenerfolgen.- An einer Standardsteckdose (8 A) und mit dem einphasigen On-Board-Ladegerät(3,7 kW) dauert das vollständige Aufladen etwa 7,05 Stunden.Eine Benzinmotorisierung ist ebenfalls verfügbar:- 1.2 l PureTech 130*: Achtstufen-Automatikgetriebe EAT8 mit 96 kW (131 PS) undautomatisches STOP & START-SystemDieselmotorisierung:- 1.5 l BlueHDi 130 EAT8*: Achtstufen-Automatikgetriebe EAT8 mit 96 kW (131 PS)und automatisches STOP & START-SystemDie Verbrennungsmotoren erfüllen die strenge Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM, diederzeit nach dem WLTP-Protokoll* (Worldwide harmonized Light vehicles TestProcedures) genehmigt wird. Alle Motoren sind mit demAchtstufen-Automatikgetriebe EAT8 ausgestattet.9. Dienstleistungen: PEUGEOT EcosystemJe nach Verkaufsland kann der neue PEUGEOT 508 über die Online-Verkaufsseite derLöwenmarke erworben werden, ein vollständig digitaler Kauf ("Selling Online"),der vollkommen sicher ist. Die Kundschaft kann über das Smartphone, Tablet oderden PC ihr neues Fahrzeug kaufen, das alte Fahrzeug in Zahlung geben und ihrneues Fahrzeug finanzieren. Es besteht die Möglichkeit, das neue Fahrzeugkostenlos nach Hause liefern zu lassen.Um seine Kundschaft bei der Energiewende zu unterstützen, bietet PEUGEOT eineReihe von Dienstleistungen an, die auf mehreren Säulen basieren:Easy-Charge von PEUGEOT ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Ladelösungen fürelektrifizierte Fahrzeuge:- Angebot von Ladelösungen für zu Hause oder am Arbeitsplatz über eine breitePalette von Geräten (verstärkte Steckdose, Wall Box, Smart Wall Box usw.),eine Beratung der benötigten Elektroinstallation und der besten Ladelösungsowie die Installation dank empfohlener Partner.- Ein Angebot öffentlicher Ladepunkte über Free2Move eSolutions, das den Zugangzu einem Netz von mehr als 350.000 Ladepunkten in ganz Europa ermöglicht:Auswahl der Ladepunkte nach Entfernung, Geschwindigkeit und Ladepreis.Easy-Care wurde entwickelt, um Käuferinnen und Käufern Sicherheit zu geben undihnen zu helfen, ihr Fahrzeug in aller Seelenruhe zu genießen:- Neue Simulatoren und digitale Routen helfen dabei, Elektromobilität virtuellzu verstehen.- Angepasste Serviceverträge und Pannenhilfe, die in einem einzigenFinanzierungspaket enthalten sein können.- Ein Batteriekapazitätszertifikat nach einer Wartung, um den Wiederverkaufeines Elektrofahrzeugs zu erleichtern, indem die Kapazität der Batteriegarantiert wird.- Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer.Die Smartphone-Anwendung MyPEUGEOT® kann genutzt, um:- Eine thermische Vorkonditionierung starten oder planen. Diese Funktion sorgtnicht nur für mehr Komfort, sondern ermöglicht auch eine Optimierung derReichweite (schnellere Konvergenz des Temperatursollwerts während derStartphasen), indem sie die Temperatureinstellung für den Batteriebetrieboptimal vorwegnimmt, wenn das Fahrzeug eingesteckt ist.- Prüfen, planen, starten oder verschieben der Batterieladung aus der Fernemöglich. Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern auch,dass nicht mehr als nötig ausgegeben oder verbraucht wird. Die Anweisungen,die an das Fahrzeug gesendet werden, erfolgen in Echtzeit.- Ein virtuelles Wartungsheft zu empfehlen, das es ermöglicht, alle Rechnungenund die Liste der am Fahrzeug durchgeführten Dienstleistungen innerhalb derNetze in einer elektronischen Datei zu speichern. Diese Option istumweltfreundlich und nützlich, wenn ein Fahrzeug verkauft oder sein Preiserhöht werden soll. Es gibt potenzieller Kundschaft Sicherheit und sorgt füreinen schnellen Wiederverkauf.- Die Fernübertragung früherer Fahrten an das Navigationssystem auf demSmartphone beim Starten des Fahrzeugs Zeit zu sparen. Genauso wie das schnelleAuffinden eines Parkplatzes auf öffentlichen Straßen. Das Tippen auf einerTastatur fällt weg und damit eine mögliche Ablenkung, die einen Unfallriskieren könnte. Das Navigationssystem ist so vorprogrammiert, dass esgesprochene Anweisungen analysiert und ausführt.Der neue PEUGEOT 508 wird im Juni 2023 auf den Markt kommen und wird inFrankreich, im Werk Mulhouse, hergestellt.* Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT 508 in allen neuen Variantennoch nicht bestellbar.Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: mailto:silke.rosskothen@peugeot.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6984/5448864OTS: Peugeot Deutschland GmbH