FreshToHome schließt Serie-D-Finanzierung in Höhe von 104 Millionen Dollar mit Amazon Smbhav Venture Fund als Hauptinvestor ab

NEU-DELHI, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- FreshToHome, die weltweit größte vollständig integrierte Online-Verbrauchermarke für frischen Fisch und Fleisch ohne Konservierungsstoffe und Antibiotika-Rückstände, hat eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 104 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wobei Amazon Smbhav Venture Fund die Finanzierungsrunde anführt. Bestehende Investoren in FreshToHome, darunter Iron Pillar, Investcorp, Investment Corporation of Dubai (der wichtigste Investitionsarm der Regierung von Dubai), Ascent Capital und andere haben sich ebenfalls an dieser Runde beteiligt. Zu den neuen Investoren dieser Finanzierungsrunde gehören E20 Investment Ltd, Mount Judi Ventures und Dallah Albaraka. JP Morgan war der Vermittlungsagent von FreshToHome für das Fundraising.

Die aktuelle Finanzierung wird die Mission von FreshToHome stärken, Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch, die zu 100 % frei von Konservierungsstoffen und Antibiotika-Rückständen sind, für Millionen von Fleischliebhabern zugänglich und erschwinglich zu machen. FreshToHome wurde 2015 gegründet und ist in mehr als 160 Städten in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig und bietet mehr als 2.000 zertifizierte frische und chemikalienfreie Produkte an.