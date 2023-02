Die heute bekannten Cochlea-Implantatsysteme mit ihrer kleinen Bauform und der integrierten zukunftsweisenden Technologie haben einen langen Weg zurückgelegt, seit die österreichischen Wissenschaftler Ingeborg und Erwin Hochmair Anfang der 1970er-Jahre an ihren ersten Geräten arbeiteten. Die ersten CI erforderten zwar sperrige Audioprozessoren, die am Körper getragen werden mussten, aber sie revolutionierten die Art und Weise, wie Menschen mit sensorineuralem Hörverlust die Welt erleben konnten, indem sie ihnen den Sinn für Klang und Sprache zurückgaben. Heutige Hörimplantate sind viel kleiner, werden hinter dem Ohr getragen und verfügen über eine innovative Technologie, die es den Trägern ermöglicht, alle Klänge und sogar feine Musiknuancen wahrzunehmen. Vor zehn Jahren vereinfachte der RONDO Audioprozessor von MED-EL das Leben der Hörgeräteträger, indem er Mikrofon, Prozessor, Spule und Stromversorgung in einem kompakten, münzgroßen Gerät vereinte.

Die Zukunft der Cochlea-Implantate ist ebenfalls vielversprechend: Vollständig implantierbare Cochlea-Implantate werden bereits klinisch getestet, und es gibt neue Funktionen mit künstlicher Intelligenz.

Verbesserte Lebensqualität

Kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Design ermöglichen Hörgeschädigten jeden Alters eine neue Lebensqualität. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die gehörlos zur Welt kommen, am meisten davon profitieren, wenn sie so früh wie möglich, idealerweise im ersten Lebensjahr, ein Implantat erhalten.[2] Eine frühe Implantation ermöglicht es ihnen, ähnliche Sprachfähigkeiten zu entwickeln wie normal hörende Kinder.[3] Colleen, eine in den USA lebende Mutter, sagt über ihren Sohn: „Liams Implantate gehören zu seinem Leben, aber sie definieren oder begrenzen ihn nicht. Dank seiner Implantate wird er das Leben führen, das ich mir für ihn vorgestellt habe, als er noch ein Baby war."