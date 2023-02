Heute kommen die von der US-Notenbank Fed so stark beachteten PCE-Daten zur Inflation (aus dem Januar) - und diese Zahl dürfte darüber entscheiden, ob der US-Leitindex S&P 500 seinen Trendkanal halten kann! Dieser Trenkanal ist gestern wieder getestet worden - und hat wohl vor allem deshalb gehalten, weil Käufer mit Call-Optionen dagegen gehalten haben, während die bereits hoch investierten US-Vermögensverwalter (CTA) unter Druck kamen mit den zwischenzeitlich fallenden Märkten und daher Positionen verkauften. Sollten die Daten zur Inflation heute niedriger ausfallen und der S&P 500 daher eine Rally absolvieren, dürfte diese bis in den Bereich 4080 Punkte laufen (obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärts-Trendkanals). So oder so: mittelfristig entscheidend sein wird die Frage der Liquidität - diese wird weiter geringer und dürfte daher Zwischen-Rallys limitieren..

Hinweise aus Video:

1. Inflation und Fed: PCE-Daten am Freitag dürften „heiß“ ausfallen

2. Rohstoffe in China: Nur leichte Erholung der Wirtschaft

