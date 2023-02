WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 4. Quartal 2022



-0,4 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



+0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



+0,9 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2022 gegenüber dem 3. Quartal2022 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,4 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das BIP damit um 0,2Prozentpunkte niedriger als in der Schnellmeldung vom 30. Januar 2023 berichtet.Die Dynamik der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresende deutlichabgeschwächt. In den ersten drei Quartalen des letzten Jahres konnte dasBruttoinlandsprodukt trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungennoch zulegen (+0,8 %, +0,1 % und +0,5 %). Für das gesamte Jahr 2022 haben dieneuesten Berechnungen das Wachstum von 1,8 % zum Vorjahr (kalenderbereinigt +1,9%) bestätigt.Private Konsumausgaben und Investitionen bremsten die WirtschaftsleistungDie weiterhin starken Preissteigerungen und die anhaltende Energiekrisebelasteten die deutsche Wirtschaft zum Jahresende. Das machte sich besonders beiden privaten Konsumausgaben bemerkbar, die im 4. Quartal 2022 um 1,0 %zurückgingen (preis-, saison- und kalenderbereinigt). Nach dem Wegfall vonVergünstigungen wie Tankrabatt und 9-Euro-Ticket gaben die Verbraucherinnen undVerbraucher im 4. Quartal 2022 weniger für Konsumzwecke aus als im 3. Quartal2022. Zudem wurde auch weniger investiert als im Vorquartal: DieBauinvestitionen nahmen wie schon in den beiden vorangegangenen Quartalenpreis-, saison- und kalenderbereinigt ab (-2,9 %). Die Investitionen inAusrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - gingen zumJahresende ebenfalls deutlich zurück (-3,6 %). Die Konsumausgaben des Staatesstiegen dagegen leicht gegenüber dem Vorquartal (+0,6 %).Im 4. Quartal 2022 wurden preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 1,0 %weniger Waren und Dienstleistungen exportiert als im 3. Quartal 2022. DieImporte sanken mit -1,3 % noch etwas stärker. Neben der angespannteninternationalen Situation mit nach wie vor gestörten Lieferketten war dies vorallem den hohen Preisen für Energie geschuldet, die sich unter anderem imschwächeren Handel mit chemischen Produkten bemerkbar machten.Bruttowertschöpfung in den meisten Dienstleistungsbereichen im MinusDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 4. Quartal2022 um 1,4 % niedriger als im Vorquartal. Dabei erstreckte sich der Rückgang