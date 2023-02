Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2022 um 9,6 % niedriger als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, 2022



-9,6 % zum Vorjahr (real, kalenderbereinigt)



+4,8 % zum Vorjahr (nominal)



Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Dezember 2022





+1,8 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)-23,4 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)-10,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2022kalenderbereinigt um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Mit einem Volumen von99,1 Milliarden Euro lag der Auftragseingang aufgrund der stark gestiegenenBaupreise nominal (nicht preisbereinigt) 4,8 % über dem Vorjahresniveau.Das 1. Quartal 2022 erreichte mit dem Rekordmonat März, in dem zum ersten MalAuftragseingänge von mehr als 10 Milliarden Euro gemeldet wurden, imVorjahresvergleich noch ein reales Plus von 4,1 %. Ab dem 2. Quartal konnte dasVorjahresniveau jedoch nicht mehr erreicht werden: Insgesamt sieben Monateverzeichneten sogar ein zweistelliges reales Minus.Im Hochbau gingen die realen Auftragseingänge um 15,1 % zurück und lagen mit51,7 Milliarden Euro nominal knapp (-1,6 %) unter dem Vorjahresergebnis. Dabeiverzeichnete der Wohnungsbau mit real -16,5 % (nominal: -3,9 %) die größtenEinbußen. Der Tiefbau sank im Vergleich zum Vorjahr real um 3,0 %, steigertesich jedoch nominal um 12,7 % auf 47,4 Milliarden Euro.Bauhauptgewerbe verzeichnet realen Rückgang beim JahresumsatzDer Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe sank im Vergleich zum Vorjahr real um 5,8 %.Nominal steigerte er sich um 9,8 % und erreichte einen neuen Höchststand von108,9 Milliarden Euro. Dabei fiel der Wohnungsbau mit 28,0 Milliarden EuroJahresumsatz am stärksten ins Gewicht, der gewerbliche Hochbau folgte mit 25,8Milliarden Euro.In der Statistik erfasst werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehrtätigen Personen. Im Jahr 2022 waren das rund 9 500 Betriebe und damit 1,2 %mehr als im Vorjahr. Seit zwölf Jahren (2009: 7 000 Betriebe) steigt die Zahldieser Betriebe kontinuierlich.In den befragten Betrieben waren 2022 im Jahresdurchschnitt 530 000 Personentätig. Das waren etwa 8 200 oder 1,6 % mehr als im Jahr zuvor. Die Entgeltestiegen im gleichen Zeitraum nominal um 6,7 % und ergaben eine Gesamtsumme von23,2 Milliarden Euro. Etwa 621 Millionen geleistete Arbeitsstunden (+1,0 %)kamen dabei zusammen.Auftragseingang steigt im Dezember 2022 um 1,8 % zum VormonatIm Dezember 2022 lag der reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe saison- undkalenderbereinigt 1,8 % höher als im Vormonat. Im Vorjahresvergleich sank der