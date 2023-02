„Rückblick: Zum Abschluss der laufenden Woche scheinen die Käufer in der E.ON-Aktie noch einmal Gas geben zu wollen. Die Aktie konnte gestern 1,71% zulegen und idealerweise knüpfen die Bullen heute daran an. Immerhin scheint man jetzt die Range der letzten Wochen endgültig hinter sich gelassen zu haben. Im Januar und Februar pendelte der Kurs größtenteils zwischen ca. 10,25 EUR und 9,71 EUR seitwärts. Die aktuelle Woche konnte jedoch der Ausbruch nach oben vollzogen werden.

Charttechnischer Ausblick: Das Sentiment in der E.ON-Aktie ist schon seit Oktober des letzten Jahres bullisch und in dieser Rally schaffte es die Aktie bereits auf ein Plus von über 40%. Diese Gewinne kann man nach den jüngsten bullischen Signalen weiter ausbauen. Mit dem Ausbruch über 10,25 EUR wären jetzt weitere Gewinne auf knapp 11 EUR möglich. Im Idealfall bleibt die Aktie dabei auch im Rahmen von Konsolidierung und kleineren Korrekturen oberhalb von 10,10 EUR. Vor allem ein schneller Rückfall unter diese Marke würde das Risiko wieder erhöhen.“

Kann die E.ON-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 10,40 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 11 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 10,50 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 10,50 Euro, Bewertungstag 21.4.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE8W9E3, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 10,40 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 11 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,57 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,916 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,916 Euro, BV 1, ISIN: DE000UL14169, wurde beim E.ON-Kurs von 10,40 Euro mit 0,54 – 0,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 11 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,08 Euro (+96 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.