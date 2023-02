München (ots) - In dem Nichtigkeitsverfahren betreffend den deutschen Teil deseuropäischen Patents 2 018 508 (DE 50 2007 002 683) ist das Urteil des 7. Senatsdes Bundespatentgerichts vom 30. September 2022 zwischenzeitlich an dieVerfahrensbeteiligten zugestellt worden. Die anonymisierte Entscheidung stehtIhnen ab sofort zur Verfügung: 7 Ni 29/20 (EP) (http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=c081fde6e6d8b24104b9f5048f64adfd&nr=43412&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf)Pressekontakt:Pressesprecher: Dr. Eike NielsenTelefon 089 69937-382mailto:Pressestelle@bpatg.bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66623/5448896OTS: Bundespatentgericht

"Sturmgewehr" - Urteilsbegründung in dem Rechtsstreit über ein für eine Waffe erteiltes Patent ist abrufbar - Az. 7 Ni 29/20 (EP)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer