Wemade enthüllt das 1. DAO-Lineup auf NILE

SINGAPUR, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- NILE (NFT Is Life Evolution), eine DAO- und NFT-Plattform, die auf dem WEMIX3.0-Mainnet basiert, hat ihr erstes DAO-Lineup vorgestellt: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO, und ORACLE DAO. Jede DAO hat ihre eigene Gemeinschaft, die zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen, wie die Mission von WONDER DAO, das Ökosystem auszubauen.

WONDER DAO, WONDER 1 von 40 WONDERS, d. h. Node-Council-Partners (NCP) des Hauptnetzes WEMIX3.0, wurde gegründet, um zum Wachstum und zur Weiterentwicklung des WEMIX-Ökosystems beizutragen. Es ist bestrebt, eine Gemeinschaft aufzubauen, die zusammen mit dem Fortschritt des Mega-Ökosystems des WEMIX3.0 durch eine demokratische und transparente Verwaltung nachhaltig weiter wachsen kann. Dies ist die erste DAO auf NILE, die Teilnehmer akzeptiert.