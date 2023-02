BASF vor schwieriger Zukunft

Der DAX befindet sich scheinbar im Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären, was für eine weitere, eher richtungslose an Volatilität arme Woche sorgen dürfte. Es sei denn, der Index kann sich im Handelsverlauf weiter nach oben absetzen, dann wäre das Jahreshoch bei 15.659 Punkten die nächste Anlaufstelle.

Der Deutsche Aktienindex führt in diesen Tagen ein Eigenleben. Fallen die Kurse an der Wall Street, beweist die Börse in Frankfurt eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Kommt wie heute Morgen Rückenwind aus New York, fällt es dem DAX schwer, sich deutlicher nach oben abzusetzen. Über 15.500 Punkten lässt die Kaufbereitschaft der Anleger spürbar nach, während diese rund 250 Punkte tiefer noch bei deutschen Blue Chips zugegriffen haben.

