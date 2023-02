Berlin (ots) -



- Die erste Stand-Alone/"Web Ready" Indoor-Navigation mit Augmented Reality wird

auf der internationalen Handelsmesse Euroshop vorgestellt

- Einfacher geht es nicht: Ziel eingeben und über Smartphone-Kamera Schritt für

Schritt visuell dorthin geleitet werden



Hier geht es zur Pressemappe

(https://drive.google.com/drive/folders/11DJwl2BaxTSoaQ3_keu9MwYx2P-ab2ml)





Je größer der Handel, desto verwirrter der Kunde. Seien es Einkaufszentren,Flughäfen oder Bahnhöfe: Aufgrund ihrer komplexen Architektur und desvielseitigen Angebots sind sie zwingend auf Navigationslösungen angewiesen.aryve, die weltweit erste Indoor-Navigation, die Augmented Reality (AR) nutztund ohne zusätzliche Technologie direkt im Browser des Smartphones läuft, willhier helfen. Mussten bisher spezielle Apps mit riesigen Datenmengenheruntergeladen werden, die ohne GPS nicht funktionierten, setzt aryve auf einenneuen, innovativen Ansatz.Durch die Integration von AR können User ihre Umgebung auf eine ganz neue Artund Weise erkunden und sich zielsicher zu ihrem Ziel navigieren lassen. DieNavigation erfolgt dabei in Echtzeit und liefert detaillierte Informationen zuden einzelnen Wegpunkten. Im Gegensatz zu anderen Indoor-Navigationslösungen istkeine weitere Hardware wie Beacons o. ä. erforderlich. Nutzer müssen lediglichihr Ziel eingeben und werden über die Smartphone-Kamera Schritt für Schrittdorthin geführt."Mit aryve lösen wir das Indoor-Navigationsproblem. Die Generation Smartphonewill beim Offline-Shopping nicht suchen, sondern finden. Ein modernesEinkaufserlebnis fordert deshalb moderne Navigationslösungen", erläutert SaschaKiener, Gründer und Geschäftsführer von aryve, die Vorteile des neuen Angebots."aryve passt sich der konsumfreudigen Zielgruppe an, unterstützt hybridesShopping und fördert so die Kundenzufriedenheit."aryve wird am 26. Februar auf der internationalen Handelsmesse Euroshop inDüsseldorf vorgestellt. Das Angebot steht ab diesem Zeitpunkt in ausgewähltenTestgebäuden zur Verfügung und wird in den kommenden Monaten sukzessiveausgerollt. Es kann sowohl auf iOS als auch Android Smartphones genutzt werdenund arbeitet komplett ohne Drittanbieter. Mit einer serverbasierten, lokalenVerortung garantiert aryve volle Datenkontrolle und langfristige, spezifischeAuswertungsmöglichkeiten.Unternehmen und Einkaufszentren haben die Möglichkeit, das Produkt als Branded-oder White-Label-Lösung zu nutzen, um die Kundenströme nachverfolgen zu könnenund ein innovatives Nutzererlebnis für die Generation Z zu bieten.Vorteile von aryve auf einen Blick:- Höhere Kundenzufriedenheit, weil Produkte schneller gefunden werden.- Personal wird unterstützt, das normalerweise bis zu 20 Prozent seinerArbeitszeit für die Produktsuche aufwenden muss.- Unterstützt hybrides Shopping und passt sich der konsumfreudigen Zielgruppeder Generation Z an.Hier geht es zur aryve-Website (https://svarmony.com/de/aryve/)Pressekontakt:StoryparkKian Heidarimailto:presse@wearestorypark.de+49-40-239686134http://www.wearestorypark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168758/5448947OTS: svarmony