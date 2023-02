FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Nagarro sind mit einer rabenschwarzen Woche inzwischen auch mit Blick auf 2023 deutlich ins Minus gerutscht. In dieser Woche verloren die Aktien des IT-Dienstleisters gut ein Viertel an Wert auf 93 Euro und fielen damit in Richtung des Oktober-Tiefs von 83 Euro.

