LUNAJETS - LUNAGROUP CHARTER MELDET REKORDZAHLEN FÜR 2022

Die Gruppe verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum in ihren verschiedenen Geschäftsbereichen mit einem Umsatzanstieg von über 45 % gegenüber 2021. Trotz negativer Aktienmarktrenditen, stetig steigender Inflation und des russisch-ukrainischen Konflikts erzielte die Gruppe im Berichtsjahr einen Rekordumsatz.

Wachstum 2022

Nach einem Rekordjahr 2021 überschritt LunaJets, die Privatjet-Charterabteilung der Luna Aviation Group, im Jahr 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte 150 Mio.* US-Dollar Jahresumsatz, was einer Steigerung von 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der organisierten Flüge belief sich auf über 12.000* Flugbewegungen, was einer Quote von mehr als einem Start pro Stunde weltweit entspricht. Das Unternehmen begrüßte mehr als 1.250 neue Kunden.

Im zweiten Jahr seines Bestehens hat LunaGroup Charter, die kommerzielle Charterabteilung der Luna Aviation Group, den Jahresumsatz von 15 Mio. US-Dollar* überschritten und die Zahl der organisierten Flüge um 290 % gesteigert. „In Anbetracht der Situation nach der Pandemie, insbesondere der Unsicherheit bezüglich der Ausrichtung internationaler Veranstaltungen und eines schwachen Jahresbeginns freuen wir uns über diese Zahlen und unseren wachsenden Marktanteil. Unsere weltweiten Aktivitäten haben uns ein viertes Quartal mit Rekordwerten ermöglicht", erklärt Rémi Aubin, Vertriebsleiter von LunaGroup Charter.

Prognose für 2023

Nach der Eröffnung neuer Büros in London, Paris, Riga und Monaco in den letzten zwei Jahren wird die Luna Aviation Group mit neuen Büros in Zürich und Madrid auch 2023 weiter expandieren.

Anfang dieses Monats eröffnete die Gruppe offiziell ihre Niederlassung in Dubai im Herzen des prestigeträchtigen Dubai International Financial Center (DIFC) als Teil der fortgesetzten weltweiten Expansion und ihres Engagements in der Region des Mittleren Osten.