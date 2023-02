JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach Zahlen und einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Er sei überrascht von der sehr negativen Kursreaktion am Vortag, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eni plane zwar mit viel höheren Investitionen, allerdings werde die Kapitalverteilungspolitik angeglichen an jene anderer vergleichbarer Unternehmen. Die Dividendenrendite sei sektorweit auf dem höchsten Niveau. Er sieht aber noch Luft nach oben, was die Rückflüsse an die Aktionäre betrifft./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 13,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m