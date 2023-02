Terra-Gründer Do Kwon ist inzwischen auf der Flucht. Die US-Börsenaufsicht SEC wirft Do Kwon Anlagebetrug vor. Es geht um einen Marktwertverlust von über 40 Milliarden US-Dollar.

Laut SRF soll die Schweizer Krypto-Bank Bitcoin-Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar in Bargeld umgetauscht haben. Die dubiosen Transaktionen sollen im selben Monat stattgefunden haben, in dem die Kryptowährung TerraUSD zusammenbrach.

Eine namentlich nicht genannte Schweizer Bank ist womöglich in den Betrug rund um den Krypto-Token TerraUSD verwickelt. Es sollen Bitcoin-Überweisungen in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar angenommen worden sein.

TerraUSD-Betrug Schock: Schweizer Bank womöglich in Krypto-Betrug verwickelt! Was ist da los?

