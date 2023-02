Wochit startet einen kostenlosen, KI-gesteuerten Video-Generator, der die sofortige Erstellung von professionell aussehenden, bearbeitbaren Videos ermöglicht

New York (ots/PRNewswire) - Wochit, ein führendes Unternehmen im Bereich der

"Wir sind zwar noch dabei, die besten Möglichkeiten zur Integration dieserTechnologie in unsere Kernprodukte zu entwickeln und zu bewerten, aber wirmöchten der Welt einige unserer Entwicklungen vorstellen. Damit wollen wir nichtnur eine Vorreiterrolle bei der Erstellung von generativen KI-Videos einnehmen,sondern auch einen Beitrag dazu leisten, die Möglichkeiten und Grenzen dieserinnovativen Technologien zu prüfen und zu testen."Die Entwickler sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um ihre Ideen undVisionen schnell und professionell zu verbreiten. Der Wochit Wizard kommt diesemBedürfnis entgegen und bietet jedem Ersteller die Möglichkeit, überzeugende,kreative Inhalte zu erstellen, ohne dabei an Geschwindigkeit einzubüßen.Wochit ist seit mehr als 10 Jahren Vorreiter im Bereich der Videoentwicklung undsetzt sein Wissen und seine Erfahrung in allen seinen Produkten ein. Der Wizardnutzt Frame, den szenenbasierten Online-Editor von Wochit. Sobald das Videoerstellt ist, erhalten die Nutzer Zugang zu einer Vollversion, in der sie ihreKreationen erweitern, verändern und verbessern können.Vor dem öffentlichen Start stellte Wochit den Wizard unternehmensweit einerausgewählten Kundengruppe zur Verfügung, um Feedback einzuholen. Zu diesenUnternehmen zählten Burda, LOCALiQ, Grupo Milenio, Business Insider Deutschlandund Groupe Cerise, die sich alle der Bedeutung der künstlichen Intelligenzbewusst sind und ebenfalls aktiv die Auswirkungen und Möglichkeiten diesesBereichs erforschen und untersuchen. Die von diesen Partnern gemachtenBeobachtungen haben bereits dazu geführt, dass diese Technologie in dieKernprodukte von Wochit integriert wird.Informationen zu WochitWochit bietet globalen Unternehmen seit über einem Jahrzehnt die Möglichkeit,Videos zu erstellen. Es ist ein zuverlässiger Partner einiger der größtenMedienunternehmen der Welt und ermöglicht die Erstellung von Videos für führendeTechnologieunternehmen, Marken und Marktplätze. Das Portfolio von Wochit umfassteine Vielzahl von cloudbasierten Bearbeitungstools, die für mehrereAnwendungsfälle, Workflows und Volumina entwickelt worden sind. Die Produkte vonWochit machen das Erstellen, Versionieren, Automatisieren und Veröffentlicheneinfach und intelligent.Medienkontakt:Liel Bari, VP Marketing, Wochit liel.bari@wochit.com+972-52-3395595View originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wochit-startet-einen-kostenlosen-ki-gesteuerten-video-generator-der-die-sofortige-erstellung-von-professionell-aussehenden-bearbeitbaren-videos-ermoglicht-301755250.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168763/5449050OTS: Wochit