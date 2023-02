"Die Automobilbranche wird sich merklich verändern"

Köln (ots) -



- Die Aussichten für Deutschlands Autobauer sind trotz Herausforderungen

vielversprechend

- Grundlegender Wandel der Branche zu erwarten

- Sorgen bereitet weiterhin der Verbleib der Zulieferer in diesem Szenario



Die reinen Absatzzahlen sinken, der Konkurrenzdruck aus Asien wächst - dennoch

blicken die deutschen Autobauer mit Zuversicht in die Zukunft: "Die

internationalen Fahrzeug-Märkte werden sich in den kommenden Jahren merklich

verändern", prognostiziert Frank Liebold, Country Director Deutschland bei

Atradius. "Die Autobauer passen sich aber bereits erfolgreich diesem Umbruch

an."





Autobauer profitieren, Zulieferer geraten zunehmend unter DruckZwar stehen die aktuellen Jahresbilanzen noch aus, doch erste Zahlen zeigen,dass sich gewisse Trends aus dem gewinnstarken Vorjahr fortsetzen. "Insgesamtsind die Absatzzahlen 2022 erneut zurückgegangen", sagt Liebold. Das sei aberper se kein schlechtes Zeichen: "Bei Nutz- und Elektrofahrzeugen laufen dieVerkäufe sehr gut. Unter sämtlichen Neuzulassungen machen reinbatteriebetriebene Fahrzeuge mit 26 Prozent den größten Anteil aus. Im Vorjahrhat genau dieser Trend den Autobauern Rekordgewinne eingebracht. Auch imLuxussegment, in dem es deutlich höhere Margen gibt, haben die Absatzzahlenzugenommen. Ich rechne daher wieder mit einem deutlichen Gewinnplus." Hinzukommt, dass Autobauer im Bereich der Elektromobilität noch stärker als bisherbereits Synergieeffekte nutzen wollen, um Kosten zu sparen und die Gewinne zusteigern. Ein aktuelles Beispiel ist der Autobauer Ford. Hier droht am Standortin Köln ein deutlicher Stellenabbau, da die Entwicklung von Elektrofahrzeugen inden USA bei der Muttergesellschaft gebündelt werden soll. Das erschwert die Lageder Zulieferer zusätzlich: "Diese sitzen gegenüber ihren Abnehmern, denAutobauern, traditionell am kürzeren Hebel was die Gestaltung vonPreiserhöhungen bei fest abgeschlossenen Rahmenverträgen angeht", so Liebold.Deutsche Autobauer richten ihr Geschäft neu ausAngesichts der im Frühjahr 2020 einsetzenden Chipkrise hatten sich dieFahrzeugbauer in den vergangenen Jahren zunehmend auf das Luxussegmentkonzentriert: "So konnten sie das wenige verfügbare Material in hochpreisigenWagen verbauen", erläutert Liebold. "Auf diese Weise kamen trotz der geringerenAbsätze unterm Strich hohe Gewinne heraus." Die Zulieferer profitierten davonnicht automatisch mit. "Für die Zulieferer ist es besonders gegenüber großenAbnehmern schwierig, höhere Preise durchzusetzen. Sie haben feste Rahmenverträgeund wollen gute Geschäftsbeziehungen nicht gefährden. Die Abnehmer befinden sichdadurch in einer gewissen Machtposition und haben in Zeiten geringerer Nachfrage