DAX leichter | BASF baut Stellen ab | Kurssprung Beyond Meat | Was macht Moderna?

Der DAX kann heute nicht an die Gewinne des Vortages anknüpfen und gibt am letzten Handelstag der Woche leicht nach. Damit ist er von den Wochenhochs, die gestern noch angelaufen wurden, zum Mittag rund 80 Punkte entfernt und konsolidiert übergeordnet weiter im großen Zeitrahmen. Ab welcher Schwelle wird diese Konsolidierung in eine Korrektur münden?

Der DAX kann heute nicht an die Gewinne des Vortages anknüpfen und gibt am letzten Handelstag der Woche leicht nach. Damit ist er von den Wochenhochs, die gestern noch angelaufen wurden, Mittags rund 80 Punkte entfernt.

Disclaimer