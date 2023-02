BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) angesichts des finalisierten Air-Europa-Kaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Der neue Deal für die bereits 2019 eingeleitete Übernahme beinhalte eine weitere Zahlung in Höhe von 400 Millionen Euro, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Nettoschulden verschlechtere dies die Bedingungen für IAG. Generell sei der Schritt aber strategisch richtig und gewinnsteigernd./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 21:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 21:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 1,788EUR gehandelt.