Der Gipsbomber hebt erstmals wieder ab - Heimtransport aus dem Urlaub

Innsbruck (ots) - Für verletzte Urlauber ist die Heimreise aus den

Skidestinationen oft eine Herausforderung. Mit SOS-ASSISTANCE haben

Versicherungen einen Partner für Transportflüge.



"Über viele Jahre wurden verletzte Urlauber vom Skiurlaub von Innsbruck aus nach

Hause geflogen. Die SOS-ASSISTANCE wird diese Tradition wieder aufleben lassen",

erklärt Siegfried Binder, Professor (Universität "Progress" Gyumri) und

Ideengeber des Unternehmens. Am 24.02.2023 vormittags hebt der erste Flug mit

verletzten Skiurlaubern in Innsbruck Richtung Antwerpen ab. Bereits vor

Fixierung der Startzeit hatten die Versicherungen in den Belgien, den

Niederlanden und Luxemburg (BENELUX) das Potenzial erkannt und die erste

Maschine restlos ausgebucht. "Anfangs konzentrieren uns auf skigebietsnahe

Abflughäfen wie Innsbruck, Salzburg oder Ingolstadt. Eine Erweiterung der

Destinationen für Sommer ist jedoch schon fix geplant. Die Zieldestinationen

liegen derzeit in den BENELUX", verrät Binder.