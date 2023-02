CREDIT SUISSE stuft Inditex auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 21,50 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe vor den Mitte März anstehenden Jahreszahlen seine Schätzungen angehoben und trage damit dem starken Weihnachtsgeschäft der europäischen Einzelhändler Rechnung, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Inditex-Aktie sei aber schon vergleichsweise teuer./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 10:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 28,49EUR gehandelt.