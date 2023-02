Huawei mit 10 neuen 5G-Lösungen auf dem MWC Barcelona 2023

Barcelona (ots) - Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona stellt

Huawei zehn neue energieeffiziente und leistungsstarke drahtlose

Netzwerkprodukte und -lösungen vor. Dabei stehen die Steigerung von Leistung und

Energieeffizienz im Mittelpunkt.



Die rasante Entwicklung von 5G wird die Entwicklung aller Frequenzbänder hin zu

5G vorantreiben. Um Betreibern dabei zu helfen, den Wert jedes Bandes zu

maximieren und die Netzwerkkapazitäten in mehreren Dimensionen kontinuierlich zu

verbessern, stellt Huawei auf dem MWC in Barcelona, der vom 27. Februar bis 2.

März stattfindet, zehn neue drahtlose Produkte und Lösungen vor. Diese bieten

nicht nur hohe Leistungsfähigkeit, sondern sie sind auch einfacher zu betreiben,

zu warten (vereinfachte O&M) und zu installieren. Auch in puncto

Energieeffizienz gehen die neuen Produkte keine Kompromisse ein. Ihre Fähigkeit,

sich mit den Anforderungen der Benutzer:innen weiterzuentwickeln, sorgt für ein

hohes Maß an Zukunftssicherheit. Die Produkte und Lösungen im Überblick: