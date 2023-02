DAX Analyse: +178% p.a. mit DAX Discount Put Optionsschein!

➡️ WKN: HC32SL

In diesem Video zeige ich Euch eine Möglichkeit auf mit einem DAX Discount Put Optionsscheine eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen zu können. Der DAX befindet sich seit Anfang Februar in einer Seitwärtsrange zwischen 15.250 und 15.650 Punkten. Ein Ausbruch könnte eine entsprechende Trendbewegung nach sich ziehen. Verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität, das Sentiment und der US Wahlzyklus zeigen einen potenziellen Ausbruch nach unten an. Mit einem Discount Optionsschein (WKN: HC32SL) lässt sich dieses Szenario handeln.