FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0580 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0616 Dollar festgesetzt.

Wachstumszahlen aus Deutschland enttäuschten am Morgen. So ist die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft und damit doppelt so stark wie bisher bekannt. "Die Reallöhne schrumpfen, die privaten Haushalte sind weiterhin zum Sparen genötigt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Und auch die Bauwirtschaft wird vorerst nicht auf bessere Zeiten setzen können. "Die deutsche Wirtschaft wird auch im ersten Quartal im Rückwärtsgang bleiben", erklärte Gitzel.