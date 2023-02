Ölpreise legen weiter zu - Starkes Auf und Ab im Wochenverlauf

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,72 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 75,83 Dollar.

Mit den Gewinnen seit Donnerstag haben die Erdölpreise ihre Verluste aus der ersten Wochenhälfte nahezu vollständig ausgleichen können. Für Belastung hatte vor allem der stärkere Dollar gesorgt, da er das in der US-Währung gehandelte Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsgebieten rechnerisch verteuert. Die Nachfrage von dort geht daher tendenziell zurück.