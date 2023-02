brillen.de startet erfolgreich ins neue Jahr! Discountermodell trifft den Nerv der Zeit (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - brillen.de ist in der Branche bekannt für digitaleInnovationen und fortschrittliche Ideen im Bereich des Augenoptikhandels. Zieldes Unternehmens ist es seit der Gründung in 2012, Produkte in höchster Qualitätzu günstigen Preisen anzubieten. Dafür vertreibt brillen.de hauptsächlichEigenmarken für Gläser und Fassungen, steuert den gesamten Produktions- undLogistikprozess intern und hat das Konzept der eigenen Stores bewusststandardisiert. http://brillen.de/ Chef Matthias Kamppeter: "Wir haben uns füreine klare Positionierung als 'der Brillendiscounter' entschieden, um analog zuAldi oder Lidl der Brillenanbieter für die Masse zu werden."Diesen Discounteransatz hat das Unternehmen im vergangenen Jahr aufgrund derInflation und den extremen Preissteigerungen noch weiter ausgeführt und das mitErfolg: Im Vergleich zum Januar 2022 ist der Umsatz im Januar 2023 um 27 %gestiegen. Auch der Anstieg der Bestellungen um 54 % im Vergleichszeitraumzeigt, dass das Konzept bei den Kundinnen und Kunden gut ankommt. Der Anteil anverkauften Einstärkenbrillen hat sich von 8 % im Januar 2022 auf 27 % im Januar2023 erhöht.brillen.de ist mit über 180 eigenen Stores in ganz Deutschland vertreten, die -wie bei Discountern üblich - alle im gleichen "Look & Feel" gestaltet sind. "Werin unsere Stores kommt, bekommt überall die gleichen Fassungsmodelle und seinBesuch bei uns folgt immer dem gleichen Ablauf", sagt Kamppeter. Zusätzlichbieten digitale Tools, wie Remote Sehtests, digitale Self Service Bestellstationund eine Remote Beratung den Kundinnen und Kunden ein eigenständiges undzeitoptimiertes Einkaufserlebnis.Über brillen.de:brillen.de ist eine Marke der SuperVista AG und bekannt für die Produktion undden Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigenPreisen. Seit mittlerweile 10 Jahren vertrauen über 3 Mio. Kunden auf dieProdukte von brillen.de.Pressekontakt:SuperVista AGJulia AbachPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: mailto:j.abach@supervista.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121149/5449232OTS: SuperVista AG