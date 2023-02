München (ots) - Dominik Roth ist Headhunter und Partner bei Mercuri Urval. Als

dieser unterstützt er mit seinen innovativen Herangehens- und Sichtweisen sowohl

Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Führungskräften als auch herausragende

Top-Manager bei der Positionierung auf dem (verdeckten) Arbeitsmarkt. Wie

Unternehmen auch heute noch Führungspositionen besetzen, hat der Experte im

Folgenden verraten.



Der Druck aus dem Arbeitsmarkt auf die Unternehmen ist allgegenwärtig und hat

nahezu alle Branchen fest im Griff. Besonders wenn es sich bei den vakanten

Stellen um Führungspositionen handelt, stehen die Unternehmen vor wachsenden

Herausforderungen. Ohne professionelle Unterstützung ist eine

zufriedenstellende, nachhaltig richtige Besetzung daher kaum noch möglich.

Dominik Roth ist Headhunter und Partner bei Mercuri Urval und kennt die

Marktlage und die damit einhergehende prekäre Lage damit genau. "Eine

ausgezeichnete Führungskraft zu finden, die Wachstum schafft und im Unternehmen

bleibt, ist heute gar nicht mehr so einfach", betont der Headhunter. Dabei

spiele nicht das "Finden", sondern die richtige "Auswahl" die elementare Rolle.

Dominik Roth hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Suche

nach geeigneten Top-Managern zu unterstützen. Wie es auch heute noch gelingen

kann, vakante Führungspositionen mit den richtigen Mitarbeitern zu besetzen und

wie Mercuri Urval dabei helfen kann, hat Dominik Roth im Folgenden verraten.





"Headhunting hat sich grundlegend verändert."Fest steht: Das Thema Headhunting hat sich im Laufe der Zeit verändert. WährendHeadhunter früher oft als eine Art Vermittler gesehen wurden, die jemanden,dabei zumeist eine ihnen bekannte Person, empfehlen konnten, hat sich ihre Rolleheute grundlegend verändert. Der Weg führte über die systematische Suchegeeigneter Kandidaten über herkömmliche, oft auch analoge Kanäle bis hin zurheutigen Position. Schließlich gestaltet sich die Suche heute transparent. Dasheißt, Kandidaten sind heute vor allem durch die Digitalisierung nahezu überallzu finden - der Kandidatenmarkt per se ist vollkommen transparent. Einebesondere Rolle spielen dabei die sozialen Medien. Da die Suche damit weitausleichter ist, als sie es noch vor einigen Jahren war, rückt der Fokus derHeadhunter von der reinen Suche mehr und mehr zur richtigen Auswahl geeigneterKandidaten und der zuvor stattfindenden Gewinnung beziehungsweise Überzeugungder Manager. Schließlich zeigt eine aktuelle Studie, dass etwa 50 Prozent dereingestellten Manager innerhalb von 18 Monaten scheitern. "Das liegt ganzeinfach daran, dass der falsche Kandidat eingestellt wurde und man sich alleinigauf den sogenannten Track Record der Kandidaten, aber nicht auf die Evaluationder Persönlichkeit konzentriert hat", mahnt Dominik Roth. "Meist wird der Fokusviel zu stark auf das Finden und Überzeugen der Kandidaten gelegt, während dieAuswahl des wirklich passenden Kandidaten damit in den Hintergrund rückt."Wichtiger als beispielsweise der Track Rekord sind daher Aspekte des Verhaltens,seine Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und inwieweit der Kandidat so zuder DNA des Unternehmens passt, dass er dieses mit Sicherheit weiterbringenwird.Wie die Mercuri Urval Unternehmen bei der Stellenbesetzung hilftUmso wichtiger ist es heute, sich eine Personalberatung zur Seite zu stellen,die genau das beherzigt. Ein Partner, der seine Kunden in jedem Fall zum Erfolgführt, ist Mercuri Urval. Headhunter Dominik Roth betont: "Durch unsere über 50Jahre lang bewährte, wissenschaftlich fundierte Methodik können wir mit einer94-prozentigen Sicherheit vorhersagen, wie sich eine Führungskraft künftigverhalten wird - und können damit genau die Kandidaten auswählen, die dieUnternehmen langfristig weiterbringen werden." Um diese Sicherheit zugewährleisten, unterziehen die Experten von Mercuri Urval die Kandidatenprofileeiner tiefgreifenden Analyse. Anhand von Persönlichkeits- und kognitiverLeistungstests sowie ausführlichen Tiefeninterviews erstellt er anschließend dieAssessments. Dabei legt der erfahrene Personalberater besonderen Wert darauf, obder individuelle Hintergrund der Kandidaten zu der DNA des Unternehmens unddessen Kultur passt. Auf dieser Grundlage gelingt es Dominik Roth, auchschwierige Führungspositionen passend zu besetzen und die Spitzenkräfte an dasUnternehmen zu binden.