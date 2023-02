Orbis Technologies, Inc. gibt die Übernahme von Mekon Limited und den Plan zur Annahme des neuen Firmennamens ,,Contiem" bekannt

ANNAPOLIS, Maryland, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Orbis Technologies, Inc. (Orbis) ein weltweit führender Anbieter von Content-Lösungen, Software und Dienstleistungen, gibt die Übernahme von Mekon Limited (Mekon) bekannt, einem Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die intelligente Bereitstellung von Inhalten für große Unternehmen konzentriert. Infolge der Übernahme werden die Unternehmen in Kürze unter dem neuen Namen Contiem firmieren und ihren Hauptsitz in Annapolis, Maryland, haben.

„Vor einigen Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, ein Unternehmen von Weltrang aufzubauen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die Unternehmen benötigen, um die Inhalte zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, die ihr Geschäft ausmachen. Nach mehreren Akquisitionen werden alle übernommenen Unternehmen [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd, Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited] das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen und gemeinsam werden wir Contiem als einen globalen Branchenführer für Content-Services und -Produkte einführen", so Brian Ippolito, Präsident und Geschäftsführer von Orbis Technologies. Herr Ippolito wird seine Rolle als Präsident und Geschäftsführer von Contiem fortsetzen.