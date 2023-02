Die deutschen Autohersteller haben mit ihren Elektroautos in China noch keine nennenswerten Marktanteile erreicht. Lokale Marken wie BYD, NIO oder XPENG und der US-Hersteller Tesla verkaufen deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge als die deutschen Konzerne. Demnach kam Volkswagen mit reinen Elektrofahrzeugen nur auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten mit 0,8, 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde. Für deutsche Hersteller ist das ein Alarmzeichen. Sie sind abhängig vom chinesischen Markt. Hier verkaufen sie mehr als ein Drittel ihrer Fahrzeuge, Autos deutscher Hersteller in China haben einen Anteil von einem Fünftel an den Neuzulassungen. Die starke Position der Deutschen in Fernost wird sich jedoch nicht über Nacht auflösen.

