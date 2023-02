ABI Research Ericsson ist nachhaltigster Telekommunikationsausrüster (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- In einer von ABI Research durchgeführten Studie zur Nachhaltigkeit von

Telekommunikationsausrüstern erzielte Ericsson den Spitzenplatz.

- Die Studie bewertet die Potenziale zur Senkung des Energieverbrauchs und der

Abfallmenge in der gesamten Branche.

- Freddie Södergren, Head of Technology and Strategy, Ericsson Networks, sagt:

"Wir haben unsere Reise in Sachen Nachhaltigkeit bei Ericsson vor vielen

Jahren mit einem starken Fokus auf die Unterstützung unserer Kunden begonnen.

In den letzten Jahren haben wir eng mit ihnen zusammengearbeitet, um ihre

Energie- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."



4G, 5G und Co. - In Sachen Mobilfunkequipment wird Nachhaltigkeit immer

wichtiger. ABI bewertete mehr als 80 Telekommunikationsunternehmen auf Grundlage

der beiden Kernbereiche "Implementation" und "Impact". Die Bewertung liefert

einen Überblick über das Ökosystem der Unternehmen, die Mobilfunknetzbetreiber

am besten bei ihren Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit unterstützen können.