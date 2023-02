Bevola Zweimal "sehr gut" bei Öko-Test (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Bei Öko-Test konnte in diesem Monat insbesondere die

Kaufland-Eigenmarke bevola glänzen. Mit den erfrischenden Reinigungstüchern 3 in

1 und der Baby Wundschutzcreme erreichten gleich zwei bevola-Produkte jeweils

die Bestnote "sehr gut".



Im Test mit 20 feuchten Gesichtsreinigungstüchern konnte das

Kaufland-Eigenmarkenprodukt bei den Testern vor allem mit den Inhaltsstoffen

glänzen. Die erfrischenden Reinigungstücher von bevola eignen sich für normale

und Mischhaut. Sie reinigen und entfernen Verschmutzungen und wasserfestes

Make-up. Die Formulierung mit Aloe Vera und Panthenol erfrischt die Haut und

bewahrt die natürliche Feuchtigkeitsbalance. Die Haut wird so optimal auf die

nachfolgende Pflege vorbereitet. Die Hautverträglichkeit wurde im

dermatologischen Test geprüft und bestätigt.