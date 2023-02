Teure Fehlentscheidungen vermeiden - Robert Giebenrath verrät, wie sich Unternehmen sicher aufstellen (FOTO)

Hannover (ots) - Robert Giebenrath ist der Geschäftsführer der RG Finance GmbH.

Gemeinsam mit seinem Team übernimmt er als externer CFO die strategische

Finanzplanung in Wachstumsunternehmen. Dabei will er dafür sorgen, dass

Unternehmer stets alle Daten und Zahlen erhalten, mit denen sie ihre Betriebe in

Richtung Wachstum steuern können.



Viele Unternehmer verzeichnen Umsätze in Millionenhöhe, treffen die wichtigsten

Entscheidungen jedoch noch immer aus einem Bauchgefühl heraus. "Ab einer

bestimmten Größe funktioniert das allerdings nicht mehr, besonders wenn sich die

Unternehmen in der Wachstumsphase befinden und dringend liquide Mittel

benötigen", berichtet Robert Giebenrath. Der externe CFO übernimmt in

Unternehmen den kompletten Finanzbereich und stellt damit das Pendant zu einem

internen kaufmännischen Leiter dar. Dabei optimieren er und sein RG Finance Team

das Rechnungswesen sowie Planung und Controlling und liefern die Zahlenbasis für

die Expansion. Im Folgenden verrät der Spezialist für Unternehmensfinanzen, wie

Betriebe auf Wachstumskurs proaktiv planen und zusätzliche Mittel freimachen.