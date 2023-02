Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würselen (ots) - Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy unterstützen mit ihrerIFV Performance GmbH Marketing-Dienstleister dabei, ihre Ergebnisse undKundenbeziehungen nachhaltig zu verbessern. Hierzu haben sie ein Training fürverkaufspsychologisches Marketing entwickelt. Im Folgenden teilen sie fünfMaßnahmen für Unternehmen, um bessere Kundenergebnisse zu erzielen und erklären,welche Vorteile sie bieten und worauf dabei zu achten ist.In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen unerlässlich, eine hervorragendeKundenerfahrung zu bieten, um im Wettbewerb zu bestehen. Ein zufriedener Kundewird nicht nur erneut bei dem Unternehmen kaufen, sondern ist auch eher bereit,es anderen weiterzuempfehlen. Trotzdem haben viele Unternehmen Schwierigkeiten,die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und eine positive Erfahrung zuschaffen. "Um positive Ergebnisse zu erreichen, sollten Unternehmen auf dieVerkaufspsychologie setzen", erklärt Matthias Niggehoff. "Wir bei der IFVPerformance GmbH sind überzeugt, dass die Verkaufspsychologie die Grundlage desMarketings bildet. Durch diese können Unternehmen ihre Marketingstrategieoptimieren und erfolgreiche Kundenergebnisse erzielen", ergänzt Dr. René Delpy.Die beiden Geschäftsführer der IFV Performance GmbH verfügen im BereichVerkaufspsychologie über eine beeindruckende Expertise. Dabei legen siebesonderen Wert darauf, dass ihre Arbeit praxisnah und umsetzungsorientiert ist.In diesem Artikel erklären die beiden Experten fünf effektive, praxisnahe undverkaufspsychologische Maßnahmen, die Unternehmen zu besseren Kundenergebnisseführen.1. Klare Struktur und KommunikationIn der Zusammenarbeit mit Kunden ist eine klare Strukturierung und Kommunikationessenziell - ganz nach dem Motto "Struktur schafft Freiheit". Es istunerlässlich, dass Kunden immer genau wissen, was im Rahmen der Zusammenarbeitmöglich ist und welche Grenzen es gibt. Nur so können effiziente underfolgreiche Ergebnisse erzielt werden, ohne das Budget zu überziehen oder denFokus zu verlieren.2. Sorgfältige Auswahl der KundenDie Wahl der richtigen Kunden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen fürerfolgreiche Projekte und positive Ergebnisse. Es ist nicht sinnvoll, Aufträgevon Kunden anzunehmen, die bereits jahrelang schlecht gewirtschaftet haben undjetzt gerettet werden müssen. In diesem Fall sind schlechte Ergebnisse undUnzufriedenheit praktisch vorprogrammiert, wobei dem Dienstleister am Ende dieVerantwortung für etwas zugeschoben wird, das bereits jahrelang falsch gemachtwurde. Es ist daher wichtig, genau zu prüfen, welchen Kunden man annimmt. Nurwenn die Erwartungen realistisch und die Voraussetzungen für positive Ergebnisse