Pan American Energy durchteuft im Lithiumprojekt Horizon in der Erstbohrung HL010 einen durchgehenden Tonsteinabschnitt bis in eine beachtliche Tiefe

24. Februar 2023 – Calgary Alberta/ IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine Partner („Partner“), KB Drilling („KB“) und RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), in der Erstbohrung HL010 einen 878 Fuß langen, möglicherweise fast durchgehend mit Lithium mineralisierten Tonsteinabschnitt durchörtert haben. Bei dieser Bohrung handelt es sich um das am weitesten nordöstlich gelegene Bohrziel des vollständig genehmigten, 22 Löcher umfassenden Bohrprogramms. Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass es in einer Tiefe von 989 Fuß noch immer möglicherweise lithiumführenden Tonstein aufgefunden hat und noch nicht auf die Basis der Siebert Formation am Rande des Beckens gestoßen ist.

Chief Executive Officer Jason Latkowcer erklärt: „Diese Erstbohrung hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben sowohl nahe der Oberfläche als auch in der Tiefe einen möglicherweise fast durchgehend lithiumführenden Tonstein aufgefunden. Nachdem wir noch nicht zur Basis der Siebert Formation vorgestoßen sind, könnte sich unterhalb einer Tiefe von 989 Fuß nach wie vor eine Tonsteinmineralisierung befinden. Wenn diese Bohrung vielversprechende Ergebnisse im Sinne einer Lithiummineralisierung bringt, werden wir unserem Ziel, der Erstellung einer aussagekräftigen Lithiumressourcenschätzung, mit Sicherheit einen großen Schritt näher kommen. In unserem zweiten Bohrloch können wir bereits erste Hinweise auf ein ähnliches Potenzial erkennen.“

Abbildung 1 - Standorte der Bohrungen von Pan American

Es werden insgesamt 181 Proben zur raschen Untersuchung und Analyse an das Labor von ALS Global („ALS“ ) in Reno, Nevada übermittelt. Nach erfolgreicher Niederbringung von Bohrloch HL010 haben das Unternehmen und seine Partner nun mit der zweiten Bohrung, HL090, begonnen.

Abbildung 2 - Kerne aus dem Bohrloch HL010

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Frau Tabetha Stirrett, P.Geo., in ihrer Funktion als qualifizierte Sachverständige gemäß Vorschrift NI 43-101 geprüft.