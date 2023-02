Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

In der vergangenen Handelswoche sah es zunächst danach aus, als ob der DAX einen Angriff auf sein Jahreshoch von 15.658 Punkte starten würde. Bei 15.634 Punkten machte der deutsche Leitindex aufgrund neuer Zinssorgen jedoch kehrt und beendete die Woche bei 15.482 Punkten. Der Wochenauftakt in die aktuelle Handelswoche verlief am Rosenmontag eher ruhig. Am Dienstag eröffneten die US-Börsen nach einem verlängerten Wochenende die Handelswoche schwach und drückten den DAX weiter nach unten. Zur Wochenmitte geht es unter die 15.300 Punkte-Marke. Am Mittwochvormittag steht der DAX bei 15.258 Punkten auf seinem vorläufigen Wochentief. Das am Mittwoch veröffentlichte Fed-Protokoll ließ die Zinsängste etwas in den Hintergrund rücken und sorgte für positive Stimmung. Am Donnerstag springt der DAX über die 15.500 und steigt bis auf 15.527 Punkte. Mercedes-Benz Group

Die Aktie der Mercedes-Benz Group lag in der Gunst der Anleger in der letzten Handelswoche vorne. Insgesamt 808 Preisausführungen brachten den Stuttgarter Autobauer Platz 1 unter den Inlandsaktien. Dahinter folgt der Rüstungskonzern Rheinmetall mit 766 Preisfeststellungen. Mercedes-Benz veröffentlichte am 17. Februar neue Quartalszahlen. Zwar gingen Umsatz und Gewinn je Aktie zurück, die Schwaben übertrafen dennoch die Erwartungen der Experten. Beim Umsatz gab es einen Rückgang von 5,5% von 43,4 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf nun 41 Milliarden Euro. Beim Gewinn je Aktie wurden 3,27 Euro erwartet, tatsächlich erzielte der Autobauer 3,72 Euro. Analysten zeigen sich weiterhin optimistisch und stufen Mercedes-Benz mehrheitlich auf outperform bei einem durchschnittlichen Kursziel von 84,73 Euro. Im Wochenvergleich verzeichnet die Mercedes-Benz-Aktie ein Plus von 4% und notiert aktuell bei 74,43 Euro. Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius präsentierte unterdessen Pläne für ein eigenes Betriebssystem, welches ab 2025 in neue Modelle integriert werden soll. Källenius begründete dies bei der Präsentation wie folgt: "Bei Mercedes-Benz wollen wir die begehrenswertesten Autos der Welt bauen und dazu gehört auch, dass wir die Architekten unseres eigenen Betriebssystems sind." Rheinmetall