Frist für Nachfolgekandidaten von Sturgeon in Schottland endet

EDINBURGH (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon in Schottland läuft alles auf drei Kandidatinnen und Kandidaten hinaus. Nach dem Ende der Nominierungsfrist am Freitagmittag wurden zunächst keine neuen Bewerbungen bekannt. Damit haben die Mitglieder von Sturgeons Schottischer Nationalpartei (SNP) aller Voraussicht nach die Wahl zwischen Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und Ex-Ministerin Ash Regan.

Die Abstimmung beginnt am 13. März. Zwei Wochen später, am 27. März, soll dann die oder der künftige "First Minister" von Schottland feststehen.