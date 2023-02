Lokale Mitarbeiter So machen Speditionen qualifizierte Fachkräfte auf sich aufmerksam (FOTO)

Siershahn (ots) - Alexander Bast und John Bodewald sind die Geschäftsführer der

Agentur Lokale Mitarbeiter, die sich auf Personalgewinnung für die Transport-

und Logistikbranche spezialisiert hat. Mit ihrem engen Draht zu den Fachkräften

entwickeln die beiden Experten Recruiting-Konzepte, die bei den Wünschen

wechselwilliger Fahrer ansetzen und so echte Loyalität zur Firma kultivieren.

Erfahren Sie im Folgenden, wie Transport- und Logistikbranche qualifizierte

Fachkräfte auf sich aufmerksam machen können.



Der Fachkräftemangel hat auch die Transport- und Logistikbranche fest im Griff.

So spricht man nicht selten davon, der Markt sei regelrecht leergefegt. Dies

stellt viele Logistikunternehmen vor ein schwieriges Problem: Für

mittelständische Firmen bedeutet dies, aufgrund der fehlenden Mitarbeiter nicht

mit ihrer Konkurrenz mithalten zu können. Alexander Bast und John Bodewald von

der Agentur Lokale Mitarbeiter sehen jedoch zumindest einen Hoffnungsschimmer.

"In Gesprächen mit Fahrern stellen wir immer wieder fest, wie viele mit ihrer

aktuellen Stelle unglücklich sind und damit grundsätzlich zu einem Wechsel

bereit wären, sollte sich eine entsprechende Möglichkeit ergeben", so die

Recruiting-Experten. "Wer hier mit einem besseren Angebot aufwartet, hat damit

gute Chancen, diese Fahrer für sich zu gewinnen." Dass dies funktioniert, haben

Alexander Bast und John Bodewald in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Im

Folgenden haben sie verraten, wie Speditionen wechselwillige Lkw-Fahrer anziehen

und langfristig an sich binden.