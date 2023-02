Nino Tschöpe Seine Erfolgsgeschichte mit der MemberOlymp GmbH (FOTO)

Marsberg (ots) - Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras sind die Geschäftsführer der

MemberOlymp GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team erstellen sie einzigartige

Onlineplattformen für Unternehmen, Trainer und Coaches. Auf deren Basis können

sie ihr eigenes Angebot systematisch digitalisieren und ihre Umsätze maximieren.



Viele Menschen glauben an den Erfolg über Nacht. Was sie jedoch nicht sehen, ist

die ihm vorangehende Arbeit. Das bestätigt sich auch mit Blick auf die

Erfolgsgeschichte von Nino Tschöpe. Bereits in seiner Schulzeit programmierte

der heutige Erfolgsunternehmer Websites für sich und seine Freunde. Eine

nebenberufliche Selbstständigkeit als Schachtrainer folgte. In seiner

Anfangszeit konzentrierte sich der heutige Experte dabei auf ein lokales

Lernangebot. "Eine Eins-zu-Eins-Betreuung online war der nächste logische

Schritt", verrät er. Diese zur damaligen Zeit noch ungewöhnliche Maßnahme sollte

nicht nur seine Selbstständigkeit nachhaltig verändern. Wie Nino Tschöpe dorthin

gekommen ist, wo er heute steht und wie es zur Zusammenarbeit mit Vasileios

Lanaras sowie der Gründung der MemberOlymp GmbH kam, erfahren Sie im Folgenden.