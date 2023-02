Seite 2 ► Seite 1 von 3

Passau (ots) - Gestörte Lieferketten sind zu einem Symbol für unsere Zeitgeworden: Nachwirkungen der Pandemie, geopolitische Krisen und Handelsbarrierenbringen globalisierte Warenströme ins Stocken und stören massivProduktionsprozesse etwa im Automobilbau. Dass Unternehmen diesem Problem nichthilflos ausgeliefert sind, zeigt eine neue Lösung der deutschen KI-Spezialistenvon One Data. Deren Plattform "Wavetrade" bietet die Möglichkeit des An- undVerkaufs sowie Tauschs von "kritischen Komponenten" wie Halbleitern und Chips.Erste Unternehmen nutzen die Lösung bereits, darunter der Zulieferer HARMANAutomotive. Dass dieser Ansatz ankommt, zeigen schon die ersten Wochen seit demStart der Plattform im Dezember 2022: Die ersten Matches und Trades habenbereits erfolgreich stattgefunden. Die Lösung nutzt Datenanalysen sowie KI undträgt auch einen starken Nachhaltigkeitsgedanken in sich.Jahrzehntelang schienen die Lieferketten im Automobilbau stabil zu sein: Für dieProduktion unserer Autos gibt es ein komplexes Netzwerk aus Hunderten vonZulieferunternehmen, die im Zusammenspiel für das Endprodukt im Handel sorgen.Dann kam die Pandemie und eine dazugehörige "Chipkrise" sorgte für massiveProbleme: Einzelne Halbleiter wurden zu wenig produziert oder ließen sichaufgrund einer gestörten Container-Schifffahrt nur verzögert transportieren.Folglich waren die Chips auch für den Automobilbau schwer zu beschaffen. Nun istdie Chipkrise teilweise überstanden - die Lieferketten bleiben aber dauerhaftfragil: Geplante Handelsbeschränkungen in diesem Themenfeld deuten aktuellbereits neue Probleme an.Ungleiche Verteilung abbauenFür viele Unternehmen stellt sich die Frage, ob sie dieser Entwicklung hilflosausgeliefert sind. "Keineswegs", sagt dazu Dr. Stefan Roskos, Geschäftsführerbeim Passauer KI-Spezialisten One Data. "Letztlich könnte man sagen, dass vieleLieferstörungen sehr viel mit mangelhafter Information zu tun haben - man weißeinfach nicht genau, ob die benötigten Chips noch irgendwo im Markt vorhandensind. Das ist auch deshalb ein Problem, weil der Teilemangel nicht nur mitProduktionskapazitäten zu tun hat. Oftmals sind die Chips nur ungleich verteilt:Manche Unternehmen haben für den Moment zu viele auf Lager, andere zu wenig.Diese Grundsituation lässt sich aber auf Datenbasis und mit KünstlicherIntelligenz auflösen - wir stellen dazu einen hochwirksamen Informationskanalund virtuellen Handels- und Tauschplatz zur Verfügung. Das ist die Ausgangsidee