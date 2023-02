Rheinmetall - Jetzt weiterer Hochlauf?

Am Vortag hieß es im Insight: "An der Lage hat sich nichts geändert. Solange die Aktien von Rheinmetall weitgehend über dem 10er-EMA notieren, ist mittelfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zu beachten ist zudem, dass die Aktien von Rheinmetall deutlich über der Ichimoku-Wolke im Tageschart notieren und damit langfristig eher steigende Kurse signalisieren. Es bietet sich eine langfristige Long-Chance auf die Aktien von Rheinmetall." Das hat gepasst, die Long-Position wurde eröffnet und ist bereits gut im Rennen. Der Stopp könnte leicht in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading-Strategie: