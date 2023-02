Deutsche-Post-Vorstand warnt vor Folgen der Verdi-Urabstimmung

BONN (dpa-AFX) - Wenige Tage nach dem Beginn der von der Gewerkschaft Verdi gestarteten Urabstimmung hat sich der Deutsche-Post-Vorstand in einem Appell an seine Angestellten gewandt. Vorstandsmitglied Nikola Hagleitner warb dafür, das vom Konzern vorgelegte Tarifangebot anzunehmen. Jetzt sei nicht die Zeit dafür, die Organisation zu spalten, schrieb sie in dem Brief, der der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vorliegt. Sie erinnert an das ihrer Auffassung nach wichtigste Ziel: "Die Zukunftssicherheit von Post & Paket Deutschland sicherzustellen und Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern."

Sie habe Debatten in den Medien verfolgt, in denen über den Wert und die Bedeutung des Angebots diskutiert werde, heißt es in dem von Hagleitner unterzeichneten Brief. "Meine Bitte an Sie: Lassen Sie sich nicht von Parolen oder Falschbehauptungen verunsichern." Die Managerin verantwortet seit vergangenen Sommer das Zustellergeschäft im Heimatmarkt des Dax-Konzerns.